I början på december förra året födde Centerledaren Annie Lööf sin andra dotter.

Hon meddelade glädjebeskedet på Facebook:

”En stolt storasyster fick i går en liten, liten lillasyster! Vi båda mår under omständigheterna bra och kommer att få ligga på sjukhus en längre tid då dottern är född allt för tidigt. Vi är så tacksamma för livet, för vår andra dotter och för svensk sjukvård.”

Nyfödda dottern Saga föddes i vecka 28 – barn räknas som för tidigt födda om de föds före graviditetsvecka 37.

Men nu är vistelsen på sjukhus över – efter tio veckor får mor och dotter lämna och åka hem igen.

”I dag på Sagas 72:a levnadsdag blev vi utskrivna från sjukhuset! Under dessa drygt 10 veckor har hon mer än dubblerat sin vikt, lärt sig amma och andas kontinuerligt – en lovande start!”, skriver hon på Instagram.

Annie Lööf och dottern har lämnat sjukhuset

Hon passar också på att hylla vården.

”Innerligt tack till avdelning 61 på Sachsska barnsjukhuset på Södersjukhuset för all vård och omsorg under denna långa period och till personalen på Karolinska i Solna under dotterns första dagar!”, skriver hon och fortsätter:

”Under dessa två månader har både jag och min man vabbat tillsammans för Saga, men i morgon påbörjas min ”riktiga” föräldraledighet - med ett friskt och starkt barn! Så tacksam.”

Sedan tidigare har Annie Lööf och maken Carl-Johan dottern Ester, som i september fyllde fyra år.