Centerpartiet slöt upp bakom ett pensionsförslag från regeringen, V och MP – och meddelade att de skulle rösta på regeringens budgetförslag på onsdag.

Men under dagen stoppades pensionsförslaget från att läggas fram för riksdagen av oppositionen för att det kom in för sent.

I måndagskvällens Aktuellt debatterar Liberalernas Johan Pehrson med Centerpartiets Annie Lööf.

Pehrson menar att man inte vet något om majoriteten för förslaget och att det handlar om de partilösa personerna för att fälla ett avgörande. Han säger vidare att den sena lösningen är ett brott från regelverket som finns i riksdagen och att förslaget har kommit ”fem i tolv”.

Lööf: ”Byråkratiskt trams”

På frågan om det är fem i tolv, säger Annie Lööf:

– Jag tycker det är viktigt att välja samarbete framför politisk circus och jag tycker det är anmärkningsvärt att det finns en falsk majoritet i finansutskottet som stoppar förslag att ens läggas fram, debatteras om och röstas på. Jag har inte varit med om det innan, säger hon och kallar det förhindrande av den demokratiska processen.

Annie Lööf tycker att det viktigaste inte är vad som diskuteras just nu och kallar det ”byråkratiskt trams” och att hon tror att väljarna underkänner det politiska ledarskapet.

Johan Pehrson säger att i så fall måste grundlagen ändras.

– Annie Lööf måste ju i så fall ägna sig år att skriva om grundlagen och riksdagsordningen om man har synpunkter på hur vi lägger upp det parlamentariska arbetet och jag har inte hört några sådana förslag från Centerparitet.

”Jag beklagar detta”

På frågan om Centerpartiet ska rösta på regeringens vårbudget på onsdag om regeringen återgår till sitt tidigare förslag kring pensionerna om det nyligen lagda förslaget inte läggs fram i riksdagen säger Annie Lööf att hon hoppas att alliansen kommer ”till sans” och att det finns en politisk majoritet i riksdagen.

Johan Pehrson säger att han inte vågar svara på vad som händer på onsdag.

– Jag vågar inte sia om detta. Man har valt att sminka den gris som är framförhandlad med Vänsterpartiet och Socialdemoraterna och nu sitter man fem i tolv och ska ta detta till riksdagen och vi har en riksdagsordning som gör att detta är svårt. Vi har ett annat förslag och det är bara att välja, Centerpartiet har valt att ingå i en rödgrönröra och jag beklagar detta. Centerpartiet har mycket värdefulla saker att bidra med.