Strax efter klockan 10 på fredagen klev C-ledaren Annie Lööf upp på scenen i Umeå, där partiet har sina kommundagar, för att hålla sitt första tal sedan regeringsuppgörelsen med S, MP och L.

– Ansvar, handlingskraft. Det är två viktiga ord. Två ord som beskriver vad Centerpartiet gör nu, inledde hon talet.

– Vi tog kampen mot främlingsfientlighet och rasism, fortsatte hon.

Annie Lööf om hatet: ”Jag har aldrig varit med om något liknande”

Annie Lööf berättar att de gjorde allt, "jobbade dag som natt", för att hitta blocköverskridande lösningar sedan valresultatet visat att alliansen inte fått mandat nog för att kunna ta regeringsmakten på det sätt som C ville.

– Men det visade sig tyvärr att den vägen var stängd. Vi stod tillslut mellan två val.

Därefter berättade hon om det hat hon och andra mött i samband med den utdragna regeringsbildningen och beslutet att ingå i överenskommelsen med S, MP, och L. Hon valde att tacka för det stöd och tålamod som centerpartisterna visat henne under denna tid.

– Att ta ansvar det gör också att man får kritik. Trycket på C har varit enormt. Därför är ”samtalsklimat” ett ord som något fått förnyad aktualitet denna höst och vinter.

Hon fortsatte:

– Jag är härdad, jag är van. Alla år i politiken har gjort mitt skinn något tjockare. Men sedan valet har vi alla mött en storm utan dess like. Jag har faktiskt inte varit med ett sådant respektöst hat förut. Det är som att alla spärrar och hämningar släppt på vissa håll. För även om vi tycker olika så måste det finnas en gräns för vad man säger till en annan människa, oavsett om man gör det i sociala medier, i brev eller i mataffären.

Citerade Michelle Obama

Nu måste vi kunna visa varandra vanligt hyfs, sade hon.

– Argumentera sakligt, möta varandra med hyfs. Vi tar gärna debatten. Vi backar inte undan. Men vi kommer aldrig sänka oss till hakarnas nivå.



Därefter citerade hon Michelle Obama:

– Som en klok kvinna uttryckte det. ”When they go low, we go high”.

– Det är så vi kommer se till att hatet aldrig kommer vinna.