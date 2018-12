Manövrerande efter valet har urholkat väljarnas förtroende för Centerns partiledare Annie Lööf. Hennes förtroende i väljarkåren har rasat med 14 procentenheter den senaste månaden – och har halverats sedan i oktober, enligt Aftonbladet/Inizios nya mätning. Också Expressen/Demoskops senaste mätning visar en nedgång.

Förtroendesiffran är nu nere i 19 procent. Men inom partiet är Annie Lööf ohotad.

Doldisar i hennes inre krets som talskrivaren Charlotta Helge och stabschefen Kristian Ljungblad uttalar sig nu. De är övertygade om att hon ska kunna vända läget ”så snart” regeringsfrågan är löst.

Annie Lööf hyllas av inre kretsen

Magnus Ek, ordförande i Centerns ungdomsförbund (CUF) och nyvald riksdagsman, är ute på jakt när vi når honom på telefon. Den unge politikern ska just släppa sin jakthund och vill inte svara på frågor, men hinner ändå utbrista:

– Vi har en fantastisk partiledare!

Andra partiarbetare instämmer i hyllningskören. De pekar på hennes ”fasta, tydliga” ledarskap och säger att hon har klarat värre kriser än den här. De nämner särskilt den uppslitande striden om C:s idéprogram vintern 2012–2013. Bara ett par veteraner kritiserar henne öppet, den ene från höger, den andre från vänster.

– Annie har fått bära mycket av väljarnas frustration över att vi inte har någon ny regering. Det är orättvist. Annie har försökt hitta konstruktiva lösningar medan andra partier har stått mera still, säger Charlotta Helge, Annie Lööfs talskrivare och en av partiledarens allra närmaste medarbetare.

– Hon har starkt stöd i partiet. Hon kommer att vända det här, säger hon.



Charlotte Helge tycker att kritiken mot Annie Lööf är orättvis. Foto: Pressbild/Centerpartiet

Trea från slutet i opinionsmätningarna

Stabschefen Kristian Ljungblad är en annan nyckelperson. Också han säger att fokus har legat på Annie Lööfs och C:s ”nej” hela hösten – och inte på andra partiers ”nej”. Och att Lööf därför drabbas av många väljares missnöje.

– Så snart en regering är på plats har vi goda möjligheter igen. Annie är en väldigt inlyssnande och stark ledare. Hennes styrka är att hon hela tiden har partiet med sig när hon fattar beslut, så har det varit hela hösten, säger han.



Stabschefen Kristian Ljungblad. Foto: Pressbild



Från att för två år sedan ha varit partiledaren med största förtroendet har Annie Lööf nu rasat ned till trea från slutet, efter Miljöpartiets båda språkrör.

Enligt Expressen/Demoskops senaste mätning, som publicerades i början av december, minskade Annie Lööfs förtroende mest av partiledarna, med sex procentenheter till 30 procent. Den mätningen visade också att Stefan Löfven gått om Ulf Kristersson vad gäller förtroendet hos L- och C-väljarna.

Blockgränser under förändring

– Hur partierna agerar är en sak, men om man ser till väljarna tycks gränserna mellan blocken bli mer oklara och är under förändring, sade Peter Santesson, opinionschef på Demoskop, när mätningen publicerades.



Peter Santesson är opinionschef på Demoskop. Foto: ANNA-KARIN NILSSON



Michael Arthursson, partisekreterare (C), anses vara den viktigaste personen i Annie Lööfs innersta krets. Han anser att förtroendekrisen är övergående och säger att läget för Annie Lööf var mycket värre 2012–13, när partiet gick igenom en uppslitande debatt om sitt idéprogram som innehöll kontroversiella ”nyliberala” inslag. Den gången låg C under fyra procent av väljarstödet i flera mätningar.



Michael Arthursson menar att andra partiers väljare låter Lööf bära stor del av frustrationen över regeringsfrågan. Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN



– Det är framför allt väljare som sympatiserar med andra partier som låter Annie Lööf bära en stor del av frustrationen över att regeringsfrågan inte är löst. Hon har starkt förtroende inom C. Vi får en annan situation när vi har en ny regering och kan ägna oss åt sakpolitik, säger Michael Arthursson.



Uppslitande debatt om idéprogram

– Vi kan klara oss genom svåra perioder, både Annie Lööf och Centern, när vi bestämmer oss för att hantera det gemensamt och kraftfullt. Annie var på utlandssemester när debatten om idéprogrammet tog fart. Hon avbröt resan och kom hem.

– Hon kallade direkt till dels interna möten med hela organisationen, dels till pressträff där hon pekade ut huvudinriktningen. Nyckeln då var att människor kunde tydligt se Annies ledarskap i kombination med den politik vi står för, säger han.

Också Hanna Wagenius, ordförande i kommunfullmäktige i Östersund och tidigare ordförande i CUF där hon arbetade nära Annie Lööf, säger sig vara övertygad om att Lööf kommer att reda ut situationen.

– Klarade hon idéprogramsprocessen då klarar hon nog det mesta. Jag har fullt förtroende för att hon kommer att reda ut det här på samma sätt. Hon håller den linje hon har bestämt sig för, hon håller ut och det brukar landa bra, säger hon.



Hanna Wagenius, ordförande i kommunfullmäktige i Östersund och tidigare ordförande i CUF. Foto: SVEN LINDWALL

"Har lyft förtroendet tidigare"

Magnus Demervall är politisk konsult och var tidigare Annie Lööfs stabschef. Han tillhör fortfarande hennes närmaste krets – och säger att hennes ledarstil är ”trygg, närvarande och framtidsinriktad”.

– Centern och Annie har lyft sitt förtroende jättemycket tidigare, vi kan göra det igen. Det här skulle vara mera stressande om det inte vore så tydligt kopplat till en enskild fråga med tidsplan, alltså regeringsbildningen, säger han.

Nils-Olov Lindfors är Centerns starke man i Norrbotten där han är distriktsordförande i partiet och tillträdande regionråd. Han väckte uppseende i höstas när han som ledande C-politiker gick emot Annie Lööfs linje och tyckte att C borde släppa fram och ingå i en regering ledd av Ulf Kristersson.

I dag säger han sig ha fått ”mer information” och har ”fullt förtroende” för partiledaren.

– Jag tyckte att det hade varit bättre om vi lagt fram en tydlig allianspolitik och sedan låtit riksdagen fatta beslut. Jag hade inte all information då. I dag har jag gott förtroende för hur man hanterade det. Det är total uppslutning bakom Annie i partiet, säger Nils-Olov Lindfors.

C-veteraner är kritiska mot Annie Lööf

Medan aktiva politiker och partifunktionärer enhälligt prisar Annie Lööf, hörs avvikande röster från ett par C-veteraner.

Börje Hörnlund, tidigare bland annat arbetsmarknadsminister och landshövding i Västerbotten, anser att partiledaren misskött förhandlingarna med Socialdemokraterna och att det vore bäst om hon nådde en uppgörelse med Stefan Löfven.

– Hon gjorde ett stort misstag när hon ställde ett tiotal krav till Löfven och skulle ha igenom allihop. Man börjar inte en förhandling på det sättet. Jag har förhandlat i hela mitt liv, man får ge och ta, säger Börje Hörnlund.

– Annie Lööf måste ha ett bra förhandlingsresultat om hon vill ha tillbaka förtroendet. Det är inte omöjligt att nå en uppgörelse med Löfven, han vill att hon ska överleva politiskt och att han själv ska fortsätta regera så de har ett gemensamt intresse, säger han.

Petades som riksdagsman

Staffan Danielsson petades som riksdagsman av C inför höstens val efter att i många år opponerat mot partilinjen, bland annat i migrationsfrågan. Han anser att Lööf borde ha gett Kristersson chansen att bilda regering – och att C nu med sin anti-SD-linje håller på att bli ett enfrågeparti, precis som skedde med antikärnkraftslinjen som enligt hans uppfattning sänkte partiet för några decennier sedan.

– Förtroenderaset beror enbart på regeringsfrågan. Annie säger att hennes och partiets linje är öppen och konstruktiv. Problemet är att medierna och väljarna inte delar hennes verklighetsbild, C måste ta allvarligt på detta, säger han.



Staffan Danielsson ville se M-ledaren Ulf Kristersson få chansen att regera. Foto: PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅN



En annan kritisk röst är Stefan Hanna, kommunalråd i Uppsala som nyligen uteslöts av C för att han "skadat partiet" och numera är politisk vilde. Han riktar skarp kritik mot C:s ledning och säger till Upsala Nya Tidning att man får se "Annie, Annie, Annie" på nästan varje sida i partiets medlemstidning.

– Personkulten är inte frisk, säger han till UNT.

Motstridiga utspel

Samtidigt uppmärksammar medier och andra politiker Annie Lööfs ofta motstridiga utspel, något som kan ha påverkat förtroendet för henne. Hon har anklagat Stefan Löfven för att ”fria till Sverigedemokraternas stöd” – och hon har lovat att aldrig förhandla en budget med Socialdemokraterna.

– Jag äter hellre upp min högra sko än att bli ett stödhjul till S, sade hon i oktober 2013.

Centerledaren Annie Lööf. Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN



Under de turbulenta månaderna efter valet har hennes motstridiga besked duggat tätt.

– Vi har landat i att inte ingå i en S-ledd regering och att inte inleda förhandlingar om en ny S-ledd regering, sade hon i sluten av november – för att åtta dagar senare sitta i förhandlingar med Löfven.

Lång kravlista

Hon presenterade en lång kravlista för att släppa fram Löfven som statsminister och bekräftade att "vi är i en förhandling nu och det har vi inte varit förut".

Sedan avbröt hon förhandlingarna med ett dramatiskt uttalande – men i dag verkar det kraftfulla nejet till S inte längre så kategoriskt.

Malena Rosén Sundström, statsvetare Lund, säger att Annie Lööf redan tidigt fick en stark ställning i sitt parti.

– Hon kom ut ur den jobbiga idéprogramstriden för sex år sedan med ett ganska enat parti. Partiet fick gå på djupet, diskutera ideologi och andra frågor. Hon höll samman partiet när det kanske kunde ha splittrats, hon lade en grund för sin starka ställning, säger hon.

"Sanningens ögonblick"

Annie Lööf var bara 28 år när hon 2011 blev Sveriges yngsta partiledare. Därefter har hon lett Centern på vad hon själv beskriver som en dramatisk "resa" i med- och motgång.

"Jag har varit ifrågasatt och uträknad ... Detta är mina egna ord och mina egna tankar om hur det kändes att vara där, mitt i stormen när det blåste som hårdast ... och vara som bäst när det gäller", skriver hon i sin bok "Sanningens ögonblick" som utkom i våras.

Hon är fortfarande bara 35 år och i dag den absoluta centralfiguren i svensk politik, trots att hon leder ett parti som fick 8,6 procent av rösterna i riksdagsvalet. Snart ställs hon inför ett verkligt sanningens ögonblick när hon kan avgöra om och när Sverige får en ny regering.

Annie Lööf avböjer genom sin pressekreterare Hannes Hervieu att kommentera förtroenderaset i mätningarna.