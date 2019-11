Den internationella alliansen mot IS möttes under torsdagen på utrikesdepartementet i den amerikanska huvudstaden Washington. Målet med mötet var bland annat att slå fast hur man ska arbeta för att stoppa terrorgruppen IS från att åter kraftsamla i Syrien.

Mötet var det första för koalitionen sedan IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi dödades i en USA-ledd attack i slutet av oktober.

Enligt Ann Linde är det dock tydligt att koalitionens arbete måste fortsätta trots vad som beskrivs som stora framsteg.

– Även om de inte längre har vad de kallade kalifat så finns de fortfarande kvar och efter den turkiska militäroffensiven så var det dessutom många som lyckades rymma från fängelser och läger. Därför måste koalitionen vara kvar, säger Linde.

Länder fick kritik

USA:s utrikesminister Pompeo inledde mötet med att slå fast att medlemsländerna kan känna stolthet över att ha tagit det så kallade kalifatets sista fäste i mars. Flera av medlemmarna fick dock även kritik för att inte låta gripna IS-anhängare återvända till hemländerna.

– Koalitionens medlemmar måste ta tillbaka de tusentals utländska terroriststridande i förvar och utkräva ansvar för de grymheter de har begått, sa Pompeo.

Inför mötet hade Linde efterlyst mer klarhet kring vad USA:s plötsliga tillbakadragande av trupper från nordöstra Syrien tidigt i Oktober innebär.

USA har länge samarbetat med de kurdiskledda SDF-styrkorna i regionen och efter beskedet inledde Turkiet en omfattande offensiv mot kurdkontrollerade områden.

Det har lett till kritik mot USA för att ha svikit sina allierade.

Trump ”stort fan” av Erdogan

Under onsdagen tog president Donald Trump samtidigt emot Turkiets president Recep Tayyip Erdogan i Vita huset och sa då enligt flera amerikanska medier att han var ”ett stort fan” av honom.

Ann Linde säger om Donald Trumps uttalande:

– Jag kan bara konstatera att han samtidigt bjöd in den kurdiska militära ledaren till Vita huset och att man har haft de kurdiska höga representanterna från olika organisationer, både militära och civila, här i Washington. Det där handlar mer om ett sätt att uttrycka sig, säger Linde.

I samband med mötet höll den svenska utrikesministern även ett privat samtal med USA:s Mike Pompeo.

– Det var mycket givande. Vi hade också möjlighet att tala om Nordkorea bara han och jag.

Vad har ni sagt då?

– Det är ju någonting som vi fortsätter med. Sverige är väldigt aktiv när det gäller att försöka få till de här samtalen mellan Nordkorea oh USA och det är man väldigt tacksam för att vi gör, säger Ann Linde.

Vid mötet närvarade representanter för ett 30-tal länder, varav flera utrikesministrar. När gruppen fotograferades inför mötets öppnande stack Ann Linde ut genom att vara den enda kvinnan på mötet.

– Det är för sorgligt, feministisk utrikespolitik behövs. Det verkar särskilt som när det handlar om sådana här hårda saker, som att bekämpa terrorismen och försvarsfrågor, då är vi väldigt ensamma som kvinnor. Men att det bara är en kvinna, det är ju för sorgligt, säger Linde.