Polisen skriver på sin hemsida att ärendet kom in under natten mellan fredag och lördag. Det rubriceras som våldtäkt respektive våldtäkt mot barn, eftersom en av flickorna är under 18 år och en under 15 år.

Enligt polisen har brotten skett ”i närtid i Jämtland”.

Två minderåriga pojkar misstänks

”Målsägarna är två minderåriga flickor. De misstänkta är i nuläget två minderåriga pojkar”, skriver man.

En åklagare som leder utredningen har kopplats in. Polisen är förtegen om händelsen och vill inte svara på hur unga pojkarna är eller om de sitter frihetsberövade eller inte.

– Jag kan inte lämna några ytterligare kommentarer, säger Maria Linné vid polisen i region nord.

Karin Rosander på åklagarmyndighetens presstjänst säger att en pojke som är under 15 år har pekats ut.

– När det rör sig om så unga personer är det väldigt lite man kan säga, säger hon.

Ingen förundersökning mot unga under 15

Karin Rosander fortsätter:

– Det görs utredningsåtgärder i sedvanlig ordning men det finns ingen förundersökning så det är lite speciellt.

Barn under 15 år kan inte ställas till ansvar för brott. Utredningar mot barn under 15 år görs enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, och därefter fattar sociala myndigheter beslut om åtgärder.

Däremot kan en domstol pröva barnets skuldfråga i en så kallade bevistalan – något som är ovanligt och endast sker när det rör sig om ”mycket allvarliga brott som exempelvis mord eller grov våldtäkt”. En bevistalan måste begäras av socialnämnden, Socialstyrelsen eller barnets vårdnadshavare, och därefter väckas av åklagaren.

Domstolen tar enbart ställning till skuldfrågan vid en bevistalan, barnet får ingen påföljd.