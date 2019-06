Nog måste Melania Trumps, 49, hem vara fyllt med solglasögon. Hon bär nästan alltid ett par.

Många har ställt sig kritiska till hennes användning av solglasögon. När Melania var i Frankrike för ett par veckor sedan, för att delta under 75-årsdagen för landstigningen i Normandie, bar hon solglasögon som hon fick skarp kritik för. På sociala medier kallades hennes utstyrsel ”respektlös” och ”oförskämd”, skriver brittiska tidningen Express.

”Dölja sig från allmänheten”

Vissa tror att hennes beslut om att alltid bära brillor handlar om att skydda sig från allt det fokus som är på henne. Hon ska kunna gömma sig från omgivningens granskning.

Modepsykologen Dawnn Karen säger så här om Melanias val:

– Hon brukar ha solglasögon och hattar för att dölja sig från allmänheten. Som hon har sagt i tidigare intervjuer, hon känner sig ofta mobbad, berättar Dawnn Karen till Mirror Online och fortsätter:

– Jag tror att hatten fungerar som en rustning av något slag. När hon tittar på publiken, så ser hon inte hela publiken på grund av solglasögonen och hatten.

Melania Trump har själv sagt i en intervju med Good Morning America att hon är ”den mest mobbade personen” i världen.

Hyllades för kläderna

Melania Trump hyllades däremot också för sina kläder under sin Europaresa. Presidentfrun bar uteslutande europeiska märken under sin resa. Hon bar bland annat brittiska Burberry, som en hyllning till värdlandet och Melania både anlände och lämnade England i kläder från just Burberry.

För att fira Normandies Dagen-D bar hon enbart franska märken – en kappa från Dior och skor från Roger Vivier.

