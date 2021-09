I dokumentären Estonia – fyndet som ändrar allt hävdar ögonvittnen om att de sett militärliknande fordon rulla på Estonia innan avfärden den 27 september.

Sara Hedrenius, ett av dokumentärens mest framträdande vittnen, säger att hon såg ”minst två” militärfordon vid tillfället och att ”jättemånga andra” måste sett det.

Ytterligare ett vittne säger sig ha sett ”tio, femton militärer” och ”militärfordon med kapell” i dokumentären.

Men Magasinet Filter kan nu i ett nytt reportage avslöja att dokumentärfilmsmakaren Henrik Evertsson struntat i att intervju åtta ögonvittnen som befann sig vid rampen vid färjans avgång.

Ögonvittnet stod på kajen

Estländska Paul Lõiv skulle på väg till utlandsresa till Sverige men blev stoppad av en gränsvakt innan de skulle åka in i färjan. Orsaken var att hans kompis inte körde sin egen bil. Vid tidpunkten krävdes det ett särskilt tillstånd, något som han inte hade, skriver Filter.

Paul blev därför kvar på kajkanten med några av sina vänner och fick se Estonia åka i väg en sista gång.

För Magasinet Filter berättar Paul att han har tappat räkningen på antalet gånger han har läst eller fått höra om konspirationer och mystiska transporter som rullat ombord på Estonia precis före avgång. Men han kan oavsett konstatera att det inte hände.

– Jag och mina vänner stod där hela tiden tills fartyget for i väg. Vi såg ingenting ovanligt, säger han till Filter.

Gränsvakten Rene Sommer arbetade dagen då Estonia förliste och var också på plats vid kajen. Han såg inte heller något ovanligt åka upp på rampen in i färjan.

– För mig var det en vanlig dag på jobbet. Allt var normalt. Det jag minns är de unga idrottarna jag släppte ombord. Fem for i väg, två kom tillbaka, säger han till tidningen.

Såg hur vattnet forsade in

Fartygsmekanikern Henrik Sillaste befann sig ombord på Estonia och långt nere under däck när Estonia först fick problem. Han tog sig då upp till kontrollrummet där två andra maskinister berättade att fartyget tog in vatten via fören.

Bredvid alla paneler och mätare fanns även en svartvit monitor som visade videokameror från bildäck. Där kunde han med egna ögon se hur vatten forsade in bredvid rampen längst fram.

Två av hans kolleger såg efter en stund hur vattnet täckte bildäck och senare hur vattnet skvätte upp över kameran som satt i taket.

Till Filter säger Sillaste att han är besviken på de tittare som okritiskt tagit till sig innehållet i serien.

– Folk som sprider desinformation om en sådan här sak utnyttjar utsatta människors förtvivlan, säger han.

– Vad kan jag säga? Börja tänk! Jag kan inte ge folk fysikböcker. Om du inte förstår: gå till arkivet, ta fram handlingarna, läs på.

