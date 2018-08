Donald Trump anklagas för att ha låtit betala ut "tystnadspengar" till en rad kvinnor. Nu träder en ny kvinna fram och påstår att presidentens medhjälpare försökt köpa hennes tystnad.

Omarosa Manigault Newman var en av stjärnorna i Donald Trumps tv-såpa "The Apprentice" och hon arbetade för Trump-koncernen. När Trump blev president fick hon ett av de högst betalda jobben i Vita huset som "assistent till presidenten".

140 000 kronor i månaden

Nu ger hon ut boken "Unhinged: An Insider Account of the Trump White House" (rubbad – en berättelse från insidan av Trumps Vita huset). I boken beskriver hon sin tidigare chef som "okvalificerad, narcissist och rasist", skriver Washington Post.

Omarosa Manigault Newman skrev boken sedan hon fått sparken. Och hon hävdar att hon fick ett erbjudande om 15 000 dollar i månaden, motsvarande nära 140 000 kronor, för att hålla tyst. Men hon tackade nej.

LÄS MER: Melanias tårar när Trump blev president

Omarosa Manigault målar ut presidenten som kvinnohatare och rasist i sin nya avlöjande bok. Foto: PABLO MARTINEZ MONSIVAIS / AP TT NYHETSBYRÅN

"Älskar hatet"

"Allt vi behöver komma ihåg är att Trump älskar hatet. Han blomstrar av kritik och förolämpningar. Han fröjdas åt kaos och förvirring", skriver hon och anklagar Trump för att vara "kvinnohatare".

Det är oklart exakt vilka anklagelser hon framför i boken. Men hon väntas presentera boken i ett tv-framträdande på söndagen.

Vita husets pressekreterare Sarah Huckabee Sanders säger att boken är "full med lögner och falska anklagelser".

LÄS MER: Spricka mellan Donald och Melania Trump

Vita husets pressektrerare Sarah Huckabee Sanders säger att boken är full med lögner. Foto: EVAN VUCCI / AP TT NYHETSBYRÅN

"Profiterar på falska attacker"

– Det är sorgligt att en missnöjd tidigare Vita huset-anställd försöker att profitera på dessa falska attacker, säger Sarah Huckabee Sanders.

– Och ännu värre är att medierna nu ger henne en plattform efter att tidigare inte ha tagit henne på allvar när hon bara hade gott att säga om presidenten under den tid hon arbetade i Vita huset, säger hon.

Boken väntas skapa en ny kontrovers kring Donald Trump liksom Michael Wolffs insiderskildring från Vita huset tidigare i år.