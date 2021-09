Anissa, 12, försökte mörda sin klasskompis – släpps

Anissa Weier, 19, släpps på måndag efter att ha suttit på en rättpsykiatrisk avdelning i Wisconsin i tre år för mordförsöket på hennes då 12-åriga kompis år 2014.

Tillsammans med Morgan Geyser lurade Anissa Weier ut vännen Payton Leutner ut i skogen i en förort till Milwaukee i Wisconsin, USA, där Geyser knivhögg Payton Leutner hela 19 gånger medan Weier eggade på.

Orsaken? De ville blidka internetfenomenet ”Slender Man”, en mytomspunnen, demonliknande karaktär som förekommer i flera skräckhistorier på nätet. Han är lång, smal och klädd i en lång, svart rock – därav namnet.

Dömdes till 25 år - satt tre

Fyra år efter att brottet begicks dömdes Anissa Weier till rättspsykiatrisk vård i 25 år. Nu efter bara tre år släpps hon.

I mars i år ansökte hon om vilkorlig frigivning då hon uttömt alla behandlingar som fanns inne på sjukhuset, skriver The Sun. Hon lovade att aldrig mer låtas ”användas som ett vapen igen”.

I dagens beslut sa domaren Michael Bohren att Weier kommer att vara under gps-bevakning under dygnets alla 24 timmar, skrivas in i frivården och genom den fortsätta sin psykiatriska behandling, enligt The Sun.

Tidningen citerar också Bohren som säger att frisläppningen är rättvis och tillgodoser behovet av skydd för såväl samhället, som för offret.

Anissa Weiers advokat lät hälsa att Weiners ”ser fram emot att gå emot ett produktivt liv.”

Dömdes till 40 år

Morgan Geyser dömdes 2018 till rättpsykiatrisk vård i 40 år. Hon har blivit diagnostiserad med schizofreni.

Geyser valde att erkänna mordförsök för att slippa fängelsestraff och har vid upprepade tillfällen försökt få hennes fall prövad av en domstol för ungdomsbrottslighet och inte en domstol för vuxna. Så sent som förra året avslogs hennes begäran.

Enligt polisutredarna ska Morgan Geyser och Anissa Weier ha planerat knivattacken i flera månader. Mirakulöst nog överlevde klasskompisen Payton Leutner då hon lyckades kräla ut från skogen och ut på en väg där en cyklist upptäckte henne och såg till att hon fick hjälp.

Payton Leutner är i dag skådespelerska. Hon berättade för första gången offentligt om knivattacken 2019.