Angela Merkels mystiska skakningar tillbaka – igen

Darrandet har tidigare uppmärksammats på G20-mötet i Japan och i samband med ett möte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tidigare i sommar.

Nu har Merkels skakningar noterats ännu en gång under ett möte med Finlands statsminister Antti Rinne.

På ett filmklipp, som bland annat publicerats på Sky news, syns politikerkollegorna under tiden de kollade på en militärparad när Angela Merkel började skaka med hela kroppen.

Flera internationella nyhetsmedier som BBC, CNN och The Guardian har rapporterat om händelsen vilket har fått frågorna om förbundskanslerns hälsa att blossa upp igen.

Men Merkels talesperson har tidigare bedyrat att det inte finns någon anledning att oroa sig för hennes hälsa. Tidigare har darrandet förklarats med det varma vädret och att Merkel återhämtat sig efter att ha fått ett glas vatten.

”Jag mår bra”

Under en presskonferens med Rinne berättar hon nu själv hur hon mår:

– Jag mår väldigt bra. Det finns inga skäl att oroa sig, säger Merkel enligt Katrineholmskuriren.

Enligt The Guardian har Merkel även setts skaka under en militärparad under fuktiga väderförhållanden i Mexico City 2017.

Det har enligt tidningen spekulerats i om skakningarna beror på för mycket arbete eller att det bottnar sig i ”psykologiska processer”.

Angela Merkel, en av Tysklands mest erfarna politiker som har suttit vid makten sedan 14 år tillbaka, har ingen känd sjukdomsproblematik sedan tidigare.

I december lämnade Angela Merkel sitt partiledarskap inom tyska CDU och har antytt att hon ämnar lämna politiken efter den nuvarande mandatperioden.

