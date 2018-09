Angela Nakitende från Stockholm har sedan barnsben velat ha långt hår.

– Jag har försökt passa in så gott som det går och har flätat det och sytt löshår ovanför. Många svarta kvinnor har inte sitt naturliga hår utan syr in löshår, så kallade weaves, för att få en rakare look, säger hon.

– Dels vill man passa in men också skydda det mot väderförhållanden, afrohår behöver mycket fukt, säger hon.

Angela brukar bära peruk. Foto: Privat

Plötsligt, för flera år sedan, började något hända.

Angela märkte att det fanns små, kala fläckar på huvudet. Hon upptäckte det när hon fixade sitt hår och utgick inledningsvis från att det berodde på flätorna.

– Jag märkte att det föll mer och mer hår. Då gick jag till en hudläkare som konstaterade att det var alopecia areata, en autoimmun sjukdom som gör att man fläckvis tappar hår.

Alopecia areata är en av tre stadier av alopeci och drabbar omkring 100 000 personer i Sverige. Kroppens immunsystem låter hårsäckarna gå in i vilostadiet, vilket leder till att håret faller av.

Rakade av sig håret

I samband med diagnosen växte nya känslor fram hos Angela Nakitende.

– Det var superjobbigt. Att tänka ”gud, kommer det att växa ut igen? Vad beror det på?”. Min största oro, innan jag tänkte på att man kunde ha peruk, var att jag inte skulle kunna fläta det.

Angela vill att fler ska prata om alopeci. Foto: Privat

I fjol bestämde sig Angela för att raka av sig allt sitt hår. Hon ville ge håret en chans att vila och bar peruk för att se om det skulle växa tillbaka.

– Jag fick möjligheten att genomgå en behandling där man vill väcka hårsäckarna till liv igen. Man tar sitt eget blod som görs till en slags plasma och injicerar det i hårsäckarna.

”Man tänker inte på att unga tjejer kan tappa hår”

På vissa ställen har nu hårstrån sakta börja växa ut igen men det finns ingen garanti att allt kommer växa ut.

Det går långsamt, men med tiden har Angela också nått en acceptans. I dag berättar hon öppet om sjukdomen i sociala medier – i hopp att nå ut till andra i liknande situationer.

– Jag ville göra det som en utmaning för mig själv, för att göra det lite lättare. Jag har fått jättemycket positiv respons, jag trodde inte jag skulle få så mycket. Det får mig att vilja dela med mig ännu mer. Det har gjort mig starkare och fått mig att sluta skämmas, säger hon.

Fler borde dela med sig, hoppas Angela. Foto: Privat

Angela vill, genom att dela med sig av sin resa, visa att ingen med sjukdomen är ensam.

– Jag trodde att jag var själv i det här. Oftast när man pratar om håravfall tänker man på äldre män, man tänker inte på att unga tjejer kan tappa hår. Man ska försöka dela med sig i den mån man vill och vågar, så kanske någon annan känner igen sig.