I början av coronakrisen, i mars förra året, fick Andrew Cuomo makten att fatta nödbeslut för att bekämpa pandemin. Befogenheterna skulle han egentligen ha haft kvar till den 30 april, men nu har de demokratiska ledarna i New Yorks båda kamrar kommit överens om att begränsa den makten.

– Jag tror att alla förstår var vi stod i mars och var vi befinner oss nu. Vi förstår behovet av att fatta snabba beslut, men vi vill även gå mot ett system med mer tillsyn och granskning, säger delstatssenatens majoritetsledare Andrea Stewart-Cousins i ett uttalande.

Krav på avgång

Åtgärden kommer efter en turbulent period för guvernören. Det började i januari när New Yorks chefsåklagare Letitia James avslöjade misstankarna om en underrapportering gällande dödstalen i New Yorks äldrevård. Det följdes av en publicering i New York Post med läckta telefonsamtal, där Cuomos medarbetare Melissa DeRosa avslöjar för partikamrater att dödstalen mörkats för att inte Trump skulle använda dem i politiskt syfte.

Därefter har anklagelser haglat mot Cuomo om aggressivt beteende – och tre kvinnor har anklagat honom för sexuella trakasserier.

Nu väcks också allt fler röster om att Cuomo ska avgå, även om de flesta vill avvakta den utredning som tillsatts av chefsåklagaren Letitia James.

”Tiden har kommit. Guvernören måste avgå”, skriver demokratiska kongressledamoten Kathleen Rice på Twitter.

I ett längre uttalande uppmanar även den demokratiska delstatssenatorn Alessandra Biaggi guvernören att avgå. Även New Yorks borgmästare Bill de Blasio har uppmanat sin gamla antagonist att lämna posten om anklagelserna är sanna.

Anklagelsen: Andrew Cuomo mörkade dödstalen

Andrew Cuomo anklagas för att dölja dödsfall

LÄS MER: Nya anklagelser mot New Yorks guvernör Andrew Cuomo