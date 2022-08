Andreas Melin vill frias från äldrevåldtäkterna

Enligt tingsrättens dom våldtog och filmade vårdbiträdet Andreas Melin, 33, under flera år demenssjuka åldringar på ett äldreboende i Lerum.

Filmerna spred han sedan på porrsajter på internet.

Tidigare i sommar dömdes han, mot sitt nekande, till sju år och sex månaders fängelse för 19 fall av grova våldtäkter, fem fall av grova sexuella övergrepp samt för barnpornografibrott.

Kräver straffskärpning

Redan i samband med domen meddelade åklagaren Hediye Kurt att hon skulle överklaga till hovrätten. Hon hade bedömt alla 24 övergreppen riktade mot de äldre kvinnorna som grova våldtäkter och menade att brotten skulle bedömas betydligt hårdare.

– Det här målet är unikt på flera sätt, målsäganden befann sig i en synnerligen utsatt situation, sa åklagaren som nu vill se honom dömd till 12 år och sex månaders fängelse.

Nu står det klart att också Andreas Melin överklagar domen. Han vill i hovrätten - där han själv arbetat som nämndeman - helt frias från anklagelserna och menar att han är oskyldig.

Om inte annat vill han i vart fall se ett lägre straff.

Lades ut på porrsajt

Andreas Melin, som tidigare dömts för grova stölder mot äldre i sitt arbete inom äldreomsorgen, har nekat till brott under hela utredningen.

Först har han påstått att det inte är han på filmerna som han spridit på porrsajter på internet.

Därefter, när han fått ta del av all bevisning, ändrade han sig och medgav att det är han på filmerna men att det rört sig om frivilliga sexuella kontakter mellan honom och de äldre kvinnorna.

– Huvudfrågan är ju om de här personerna kunde samtycka eller inte. Det är där målet ligger, säger Melins advokat Magnus Johansson.

Aldrig frivilligt

Alingsås tingsrätt förkastade den invändningen och menade att de fyra svårt sjuka kvinnorna i situationen där de befunnit sig i hans vård, ”aldrig kan anses delta frivilligt eller lämnat befriande samtycke”.

Rätten menar i stället att han visat en ”särskild hänsynslöshet och råhet” eftersom offren varit i en skyddslös ställning och inte kunnat ta hand om sig.

Advokaten åberopar bland annat litteratur och minnestester som han menar talar för Melins inställning.

Skadestånd på halv miljon

Tre av de fyra kvinnor som domstolen ser som Andreas Melins offer hade redan avlidit då rättegången inleddes. Den fjärde kvinnan ska enligt tingsrätten få en halv miljon kronor i skadestånd. Men det är ett skadestånd som Andreas Melin, via sin advokat, inte vill betala oavsett om han döms eller inte. Skälen är formella, att målsägandebiträdet inte hade det formella godkännandet via kvinnan eller någon god man för att företräda henne. Den invändningen, som kom sent under rättegången, har tingsrätten tidigare avfärdat.

Andreas Melin var tidigare moderat kommunpolitiker i Lerum och även nämndeman i hovrätten för Västra Sverige, där hans mål nu tas upp för ny prövning. Det har Melins advokat i överklagandet bett hovrätten att ta hänsyn till för ”undvikande av jäv”.