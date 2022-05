Andreas mäktiga bedrift – 52 maraton trots ALS

Andrea Peet var en löparentusiast som hade slutfört ett maratonlopp och nio triatlon. Men 2013 började hon få problem med talet och att ta på sig handskar. Ibland föll hon utan att förstå varför.

Året därpå diagnosticerades Andrea med ALS, en obotlig sjukdom som bland annat innebär att armar och ben blir mer och mer förlamade.

Andrea köpte en trehjulig cykel för att tillsammans med en vän kunna genomföra vad hon såg som sitt sista triatlon.

”Det blev den mest extraordinära dagen i mitt liv. Mer än hundra personer stannade kvar långt efter alla andra gått i mål för att heja på oss”, skriver Andrea.

Det blev en vändpunkt för Andrea som ledde till att hon antog den största utmaningen hon kunde tänka sig – att bli den förste personen med ALS att genomföra 50 maratonlopp i 50 amerikanska delstater.

”Ett extremt ovanligt fall”

Det blev fler än så till slut. När Andrea under lördagen slutligen tog sig an maratonloppet i Prince of Wales Island i Alaska, den sista återstående delstaten för henne, var det Andreas 52:a maraton.

– Ett extremt ovanligt fall. Jag känner inte till någon annan med ALS som haft samma sorts resa där hon efter åtta år fortfarande genomför maratonlopp, säger doktor Fernando Vieira vid ALS Therapy Development-institutet.

Andrea startade Team Drea Foundation 2016 för att samla in pengar till forskning och informera om sjukdomen. Hittills har över åtta miljoner kronor donerats.

– Jag vet inte hur mycket tid jag har kvar så jag måste ta tillvara på den, säger Andrea.

