Expressen berättade nyligen att Socialstyrelsen varnat för att det kommer att behövas fler respiratorer under den pågående coronapandemin, trots att man tecknat avtal om 200 nya respiratorer från Getinge och att man fördelat drygt 300 cirka 30 år gamla respiratorer från myndighetens beredskapslager främst till sjukhus i Stockholm och Västra Götaland.

Men det är inte bara antalet respiratorer som är en potentiell riskfaktor. Larmen om bristande skyddsutrustning i svensk sjukvård har duggat tätt de senaste veckorna.

– Just nu går vi emot allt som kallas patientsäkerhet, moral och etik, sa sjuksköterskan Jenny, som vittnade om att de tvingas återanvända skyddsutrustning.

– Titta bara på Italien och Storbritannien. De går ju i rymddräkt, medan vi ska ha förkläden, sa Clara Strömberg, överläkare på Södersjukhuset, som köpt en egen regnrock för att skydda sig.

– Jag är orolig för att vårdpersonalen, med de här lindriga skyddsåtgärderna, kommer att bli sjuka, att de kommer bli svårt sjuka, och att det finns en risk att vårdpersonal kommer att dö, sa Erik Salaneck, infektionsläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, till SVT.

En del av problemen beror på en kraftigt ökad efterfrågan på sjukvårdsmateriel, men också brister i lagerhållningen och avsaknad av beredskapslager – vilket Expressen berättat om tidigare. En annan del av förklaringen gäller stängda gränser och exportrestriktioner som ställer till det för leveranskedjorna som försörjer svensk vård med utrustning.

Andningsslangar fast i Turkiet

Expressen kan nu berätta att färdigproducerade andningsslangar till respiratorer, som skulle levererats till svensk sjukvård, sitter fast i Turkiet. Det är det svenska medicintekniska bolaget Sylak som drabbats av exportrestriktionen och de har hört av sig till socialdepartementet för att få hjälp.

Maria Fogelström på Sylak vill inte svara på hur många slangar det rör sig om men i skrivelsen till departementet handlar det om att slangarna beställs i ”höga kvantiteter från regioner”. I mejl till Expressen skriver Fogelström:

”När det gäller vår leverans från Turkiet har vi fått information från Socialdepartementet att de har lämnat ärendet vidare till EU, som för diskussioner med och påtryckningar på Turkiet. Vi ser det som positivt att detta tas på allvar från regeringen, eftersom det är som du nämner andningsslangar till respiratorer. Även vår aktuella leverantör i Turkiet jobbar på sitt håll, för att situationen skall lösa på ett snabbt och smidigt sätt.”

En kund till Sylak är Region Stockholm. Enligt Roger Eklund, inköpsdirektör i Region Stockholm, var det sedan tidigare känt att bolaget skulle få problem och han skriver i ett mejl till Expressen:

”Vi har hanterat det genom att styra om till andra leverantörer.”

Socialminister Lena Hallengren, S, skriver i en kommentar till Expressen:

”Socialdepartementet har haft kontakt med det aktuella företaget och fått information om situationen. Regeringen gör sitt yttersta, i samarbete med andra EU-länder, för att svensk sjukvård och svenska företag inte ska drabbas av den här typen av exportrestriktioner.”

UD: Agerar tillsammans med EU

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg, S, vill inte kommentera utan hänvisar till UD:s presstjänst, som skriver i ett mejl till Expressen:

”UD känner till att svenska företag i Turkiet påverkas av landets exportrestriktioner. Regeringskansliet har varit i kontakt med det aktuella företaget för att förstå deras situation och se var vi kan vara ett stöd. Sverige har tillsammans med andra EU-medlemsländer och EU i Ankara bett turkiska myndigheter att hjälpa till att finna lösningar på svårigheter som uppstått för EU-ländernas företag.”

Den svenska regeringen agerade i förra veckan efter att fyra miljoner skyddsmasker från det svenska företaget Mölnlycke fastnat vid en gränskontroll i Frankrike där de har en distributionscentral i Lyon. Maskerna, som var producerade i Kina och avsedda för Spanien och Italien, stoppades i fredags efter att Frankrike infört en regel om att de kan beslagta produkter som kan användas i bekämpningen av coronaviruset – vilket Dagens industri var först med att berätta.

Samma dag som maskerna stoppades sa utrikeshandelsministern Anna Hallberg till TT att det kan vara ”dags för det tunga artilleriet” och hotade med att anmäla Frankrike till EU-kommissionen. Dagen efter skrev utrikesminister Ann Linde, S, på Twitter att maskerna släppts efter påtryckningar från regeringen:

”Efter insatser från regeringen har Frankrike släppt exportrestriktioner på ansiktsmasker från Mölnlycke AB. Det betyder att livsviktig utrustning för kampen mot Coronaviruset nu kan distribueras till resten av EU. Mycket viktigt att inre marknaden fungerar även i kristider!”

Inköpsdirektören: Produkter körs omvägar i Europa

Även om problemet för Mölnlycke löste sig i helgen finns det fortfarande exportrestriktioner i andra EU-länder som Italien, Polen, Rumänien, Slovakien, Spanien, Tjeckien och Ungern. Tidigare hade också Bulgarien och Tyskland restriktioner men har nu släppt dem. På EU-nivå beslutade man i mars att det ska krävas tillstånd för att exportera viss medicinsk utrustning från EU, men att fri handel ska råda inom EU, vilket TT rapporterat om tidigare.

På Region Stockholm vittnar inköpsdirektören Roger Eklund om hur leveranser tvingas köra omvägar i Europa för att komma fram.

”Självklart påverkas vi, det är en global marknad där behovet är större än utbudet. Konkret märks det genom att det är svårt med transporter inom Europa pga restriktioner, t ex körs omvägar via Frankrike för att inte laster ska fastna där pga exportförbudet. Vidare har ordrar med andningsskydd frusit in i Tyskland och Turkiet”, skriver han i ett mejl.

På måndagskvällen landade ett flygplan från Kina med 150 000 ansiktsskydd, 40 000 skyddsvisir, 575 000 förkläden och 537 000 munskydd, vilket Aftonbladet berättat om. Leveransen ska, efter testning, fördelas mellan sjukhusen i Region Stockholm. Med på flyget fanns också annan utrustning som ska levereras till sjukhus i Blekinge, Kalmar län och Västerbotten.

Roger Eklund på Region Stockholm ser en ljusning framåt i tiden:

”Läget i Region Stockholm är att vi arbetar nästan dygnet runt för att få fram material till vården. Förefaller att se lite bättre ut på lite längre sikt. Bl a beroende på att svenska företag börjar ställa om produktionen.”

Trumps påtryckningar mot Indien

En viktig bransch som är beroende av fungerande leveranskedjor globalt är läkemedelsindustrin. Ett av de största exportländerna är Indien som i början av mars införde exportförbud för flera läkemedel – som paracetamol och antibiotika – på grund av coronapandemin.

Förra helgen släppte Indien fram export av paracetamol och under fredagen meddelade landet att de också tillåter export av malarialäkemedlet klorokin. USA:s president Donald Trump har uttryckt sig positivt om klorokin som behandling mot coronaviruset, trots att det fortfarande är oklart hur effektivt läkemedlet är mot viruset. Trump har också i telefonsamtal med Indiens premiärminister Narendra Modi krävt att landet ska tillåta export och antytt att Indien kan drabbas av vedergällning om man inte tillmötesgår USA:s krav, vilket Sveriges radio har rapporterat om.

Internationellt kommer också uppgifter om att sjukvårdsutrustning som redan beställts, producerats och betalats av ett land sedan köpts upp av andra strax före leverans.

I Frankrike rapporterades i förra veckan om att ett flygplan med munskydd skulle lyfta från Kina med destination Frankrike. Men i sista stund ska USA ha erbjudit mer pengar och försändelsen styrts om. Den amerikanska regeringen har däremot förnekat att man köpt upp andra länders leveranser direkt på flygplatser i Kina.

New York-guvernören: Budgivningskrig som på Ebay

Internt i USA bjuder nu olika delstater över varandra för att komma över leveranser av sjukvårdsutrustning. Andrew Cuomo, guvernör i den hårt drabbade delstaten New York, har beskrivit det som ett budgivningskrig som liknar nätauktionssajten Ebay, där priserna på respiratorer skjutit i höjden när delstater finkammar marknaden och slåss om samma produkter.

I Sverige berättade kommunledningarna i de fyra största städerna - Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala - under onsdagen att de går samman för att med ekonomiska garantier hjälpa alla kommuner i landet att köpa in skyddsutrustning och desinfektion genom en gemensam upphandling.

Intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner har också gett i uppdrag till fyra regioner – Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Östergötland – att köpa in läkemedel som anses vara centrala och kritiska under coronapandemin till landets samtliga regioner.

För fyra veckor sedan utsåg regeringen Socialstyrelsen till nationell inköpscentral för sjukvårdsmateriel, skyddsutrustning och viss medicinteknisk utrustning. Erik Magnusson, inköpschef för Socialstyrelsens särskilda organisation, skriver i ett mejl till Expressen:

”Jag har i dagsläget inga uppgifter om att vi väntar på leveranser som sitter fast på grund av exportrestriktioner.”

