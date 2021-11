För att regeringen ska få igenom sin budget krävs stöd från både V och C.

I förra veckan träffade regeringen en överenskommelse med C kring strandskyddet och äganderätten för skogsägare. Men C har fortfarande inte bestämt sig för om de kommer stötta regeringens budget som ska behandlas i slutvoteringen på onsdag i nästa vecka.

– Vi har inga nya besked att ge, säger Martin Ådahl (C), ekonomisk-politisk talesperson, till DN.

Magdalena Andersson försöker blidka Nooshi Dadgostar

Samtidigt sitter Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i tuffa förhandlingar med V-ledaren Nooshi Dadgostar, som bland annat kräver höjda pensioner för de pensionärer som har det svårast ekonomiskt, för att V ska släppa fram en rödgrön regering ledd av Magdalena Andersson.

Och inte heller V vill ge besked kring om de kommer stödja regeringens budget under slutvoteringen.

– Vi får återkomma. Vi har inte tagit ställning till det ännu, säger Ulla Andersson till DN.

Magdalena Andersson har på grund av förhandlingarna med V fått en förlängd tidsfrist för att försöka bilda en regering som kan tolereras av riksdagen, den löper ut på måndag nästa vecka.

S: ”Man undrar ju om M skäms för det egna budgetförslaget”

Under onsdagen presenterade M, SD och KD ett gemensamt förslag på en alternativ budget. När detta förslag under slutomröstningen ställs mot regeringens, som hittills bara stöds av regeringspartierna S och MP, så avgörs utgången av hur C och V kommer att rösta.

Samtidigt riktar finansutskottets ordförande, Åsa Westlund, kritik mot M, SD och KD för att inte ha presenterat sitt budgetförslag offentligt.

– Man undrar ju om M skäms över det egna budgetförslaget, det enda som de redovisat öppet är ett pressmeddelande som döljer deras nedskärningar. De verkar i vilket fall vilja dölja hur deras politik slår mot vanligt folk. Budgetförslaget från de högerkonservativa är tyvärr ett hafsverk, inlämnat i elfte timmen, som kan påverka 10 miljoner människor om det blir verklighet, säger Åsa Westlund till DN.