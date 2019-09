Det var i lördags som polisen stoppade 36-åriga Seth Ator för en trafikkontroll. I stället för att ta fram sitt körkort greppade han tag i sitt halvautomatiska gevär och började skjuta vilt omkring sig.

7 personer dödades och ytterligare 22 skadades i masskjutningen.

En av dem var 17 månader gamla Anderson Davis.

”Hon är helt fantastisk”

I en intervju med NBC berättar den 1-åriga flickans mamma Kelby Davis, om mardrömssynen som hon möttes av i baksätet av bilen efter att den träffats av en kula.

Bredvid sin tvillingbror satt Anderson Davis, Seth Ators yngsta offer, full av blod.

Anderson Davis överlevde Texas-skjutningen. Foto: gofoundme.com

– Jag tänkte att jag måste skydda dem och när jag såg min son trodde jag inte att det var något fel. Sen såg jag vår dotter. Hon var helt täckt av blod, det var så mycket blod att jag inte kunde se var hon hade träffats, berättar hon.

En kula hade träffat Anderson i munnen och hennes kropp var full av splitter. Men trots att hon var tvungen att föras till sjukhus i ilfart kunde läkarna skriva ut henne redan dagen efter.

Utan några framtida men.

Kelby Davis berättar om skräcken när hon såg att dottern var skjuten för NBC. Foto: NBC

– Hon är helt fantastisk. Hon försöker springa runt och leka. Hon fick opereras i munnen, läpparna och hennes tunga var tvungen att sys ihop. Läkarna var också tvungna att plocka bort splitter ur bröstet på henne och jobba med hennes tänder.

Ringde FBI innan dåden

Motivet bakom skjutningarna i Odessa och Milands är ännu inte offentliggjort. Seth Ator dödades i eldstrid i samband med sitt gripande och har under helgen inte lagt fram någon teori.

Men under måndagen framkom nya uppgifter om Seth Ator. Tidigare under lördagen hade han fått sparken från sitt arbete på ett oljföretag och FBI misstänker att hans psykiska hälsa försämrats under en längre tid innan skjutningarna.

Seth Ator ringde FBI innan han påbörjade sin vansinnesfärd. Foto: ECTOR COUNTY SHERIFF OFFICE HANDOUT H / EPA TT NYHETSBYRÅN

– Han gick inte bara in på sitt kontor en dag och sen hände det. Han gick till företaget med problem och hade nog haft det ett tag. Vi måste verkligen ha hjälp av allmänheten att larma oss när någon fastnar i en nedåtgående spiral som kan leda till våld, säger Christopher Combs vid FBI:s kontor i San Antonio till NBC.

För tidningen berättar Christopher Combs även att Seth Ator ringt till FBI såväl som det lokala poliskontoret innan han greppade efter sitt gevär.

– Han ringde och svamlade, men han uttalade aldrig några hot, säger han.