Anders Holmbergs miss på kungamiddagen

Hyllad som en av de vassaste intervjuarna, den som aldrig ger sig.

Men hur är han själv när han får frågor?

Anders Holmberg sätter sig på en pinnstol i det stängda kaféet i SVT-huset.

En kvart tidigare har han ställt frågor i 30 minuter i programmet med samma namn till Miljöpartiets språkrör Per Bolund i en närliggande studio.

– Jag är ganska urlakad nu, och så var det ju partiledardebatt i söndags.

I över 25 år har han intervjuat makthavare, först på Sveriges radio och sedan 2012 på SVT.

Själv beskriver 50-årige Anders Holmberg det som att han har jobbat så länge inom public service att han knappt var torr bakom öronen när han började.

När man ska sova är det nästan som att man kan drömma om de åtta partiledarna som står och ropar och viftar

Trots det finns det fortfarande en anspänning inför varje ny intervju, debatt eller utfrågning.

– Det spelar ingen roll att jag har gjort detta länge, jag känner fortfarande nerv varje gång.

”Man ställer ju en fråga för att man verkligen vill ha ett svar. Och då blir man både nyfiken och frustrerad när de inte svarar”, säger Anders Holmberg. Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Den senaste partiledardebatten, som Anders Holmberg ledde tillsammans med Camilla Kvartoft, blev i vanlig ordning intensiv och ordväxlingarna bitvis hårda.

– Efteråt känns det lite grann som att ha sprungit ett gatlopp. Och när man kommer hem och ska sova är det nästan som att man kan drömma om de åtta partiledarna som står och ropar och viftar. Allt syns inte i tv-rutan, men de vill ha kontakt hela tiden.

Han möts långt ifrån alltid av raka och tydliga svar men menar att han inte tröttnar på politikersvar.

– När de inte svarar rakt vet man att det finns en anledning till det. Då blir man nyfiken på vad som finns där bakom och vill krafsa lite till.

Och du ger aldrig upp?

– Det är klart att jag ger upp ibland, det måste man. Men jag ger kanske inte upp så lätt. Jag kan vara ganska envis. Man ställer ju en fråga för att man verkligen vill ha ett svar. Och då blir man både nyfiken och frustrerad när de inte svarar.

Per Bolund (MP) och Jimmie Åkesson (SD) i Agendas partiledardebatt. Foto: SVT/Skärmdump

En av de mest laddade stunderna under den senaste partiledardebatten var när Per Bolund och Jimmie Åkesson hamnade i en het blåbrun-diskussion där Åkesson krävde svar på om Bolund anser att han är nazist. Anders Holmberg valde då att kliva in för att kräva ett svar av Bolund. En situation som fick stor uppmärksamhet.

Jag gillar när det bränner till och är lite dålig stämning

– Det där är svårt, och alltid en balansgång. Men om det ställs en upprörd fråga från en partiledare vill man gärna att den andra besvarar just den frågan, men det gör de inte alltid.

Känner du aldrig att ”nu får ni skärpa er, ni är vuxna människor” under partiledardebatterna?

– Nej, jag gillar när det bränner till och är lite dålig stämning. Och de tycker ju olika, låt dem göra det ordentligt då. Låt det gå igenom och hem till vardagsrummen. Jag tycker inte att det är farligt med konflikt av den typen. Det är politiska partier som slåss om den yttersta makten i Sverige, då tycker jag att man kan tillåta ganska mycket.

Anders Holmberg blir väldigt igenkänd på stan, men säger att folk är snälla, blygsamma och försynta. Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Om konflikterna duggar tätt i de program han leder så har han sällan några privat. Men Anders Holmberg berättar att han inte alltid är lika lugn som han ger intryck av att vara i tv-rutan.

– Jag får ofta höra att jag verkar lugn, men jag har litet för hett temperament ibland, som i trafiken när jag cyklar. Jag är förmanad av min fru och kompisar att ”du måste verkligen skärpa dig”. Det funkar väldigt dåligt att ställa sig och skrika på någon i trafiken med tanke på det jobb jag har. Men ibland så rinner det till.

Det var jäkligt dumt gjort och det kommer att dröja tills jag gör det igen

– Som häromdagen när jag fick en tsunami vatten över mig av någon i en SUV som låg bredvid cykelbanan, då brann det liksom. Jag tog sats och cyklade efter den där bilen hela vägen fram till ett övergångsställe, knackade på rutan och talade om att det inte var så trevligt att göra så där.

Kände personen du skällde ut igen dig?

– Jag tror inte det, jag hade cykelhjälm och konstiga kläder. Men man behöver inte göra så ändå. Men jag blev helt dyngvått och jag tror inte att man får göra så i trafiken.

– Det var jäkligt dumt gjort och det kommer att dröja tills jag gör det igen.

Hur igenkänd är du på stan?

– Väldigt. Men folk är så jäkla snälla, blyga och försynta. När jag gå på min lokala mataffär räknar jag alltid med att någon känner igen mig. Då måste man bete sig efter det också, inte cykla efter bilar och skälla ut folk.

Att bli igenkänd menar Anders Holmberg är något man vet sker när man börjar jobba inom tv, men att det ändå inte riktigt går att föreställa sig innan hur det blir.

– Man säljer ut sin anonymitet och man fattar inte betydelsen av den förrän den är borta. Det var någonting som jag hade och nu är den borta. Och det kan jag sakna. Det fanns något härligt med det som jag inte förstod då.

”Kan inte prata om Camilla utan att bli skakig”

”Vi har följts åt sedan radion. Anders har nästan blivit som en bror för mig. Han är väldigt professionell. Han säger att han är en enkel kille från Märsta som inte orkar jobba så mycket men i själva verket är han oerhört ambitiös. Det är en otrolig trygghet att jobba tillsammans med honom, vi vet var vi har varandra och tänker på samma sätt. Det betyder mycket när vi sätts i tuffa intervjusituationer.”

Ett par dagar innan vi ses för intervju har jag ringt upp Anders Holmbergs vapendragare sedan många år, Camilla Kvartoft. Hon pratar varmt och gärna om sin kollega.

Anders Holmberg och Camilla Kvartoft under den senaste partiledardebatten i Agenda, den 10 oktober. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

När Anders Holmberg får höra hennes ord blir han märkbart tagen.

– Det är extremt ömsesidigt.

Anders Holmberg klappar mjukt med ena handen på bröstet samtidigt som han blinkar ett par extra gånger med de lite blanka ögonen.

– Jag kan inte prata om mina barn eller Camilla utan att bli lite skakig. Hon har alltid funnits med, vi har jobbat ihop i över 25 år. Hon är verkligen som min storasyster och ett fantastiskt komplement.

Camilla Kvartoft. Foto: ERIK SIMANDER Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Anders Holmberg blir märkbart tagen när han hör Camilla Kvartofts ord om honom. ”Det är extremt ömsesidigt”, säger han. Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

– Det finns två personer som jag aldrig har vunnit en debatt mot, det är min dotter och det är Camilla. Hon har en aura kring sig att vara väldigt varm och snäll, och det är hon verkligen. Men Camilla är också en av de absolut skarpaste kolleger jag har och en av de skarpaste människor jag känner. Att jobba med henne är en dröm på alla sätt och vis.

”Mamma dog alldeles för tidigt”

Trots över 25 år inom public service vet de flesta inte speciellt mycket om Anders Holmbergs privatliv. Han syns sällan på några galapremiärer eller kändistillställningar. Och när han själv ska besvara frågan om vem han är utanför tv-rutan så tycker han att det är den svåraste fråga han någonsin fått.

– Hur ska jag svara på den? Jag vet inte riktigt var jag ska börja.

Holmberg skrattar, radar upp saker som att hela hans släkt, och dessutom hans fru, kommer från övre Norrland men att han växte upp i Märsta med sin ensamstående mamma.

– Jag hade världens bästa mamma som jag inte heller kan prata om utan att bli lite skakig. Hon dog alldeles för tidigt. Mycket av min barndom var väldigt idyllisk även om det var ganska stökigt runtomkring. Vi bodde i ett hyreshusområde och det var stökigt, men aldrig hemma hos oss.

Anders Holmberg beskriver Twitter som ett bra arbetsredskap, samtidigt som det till viss del är ”en kloak som man får vandra igenom”. Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

I februari i år fyllde Anders Holmberg 50.

– Själva siffran känns verkligen så där, men känslan i kroppen och huvudet är den samma, jag hade absolut ingen ålderskris när jag fyllde 50, 40 var värre.

Han har tre barn, 14, 18 och 21 år gamla, tillsammans med frun Britta Holmberg, 52.

– Min fru har drottningen som chef, det är sådant som folk gillar att läsa om va?

Holmberg ler och förklarar att hans fru jobbar för stiftelsen Childhood som grundats av drottning Silvia.

– Vi bollar våra jobb mycket. Jag tror att min fru ibland kan tycka att det är lite jobbigt att det är så mycket åsikter om mig. Hon följer Twitter och kan bli förskräckt över vad som skrivs där.

För egen del säger Anders Holmberg, som har 26 000 följare, att han tycker att Twitter är ett bra arbetsredskap och att han ofta är där.

– Samtidigt är det till viss del också en kloak som man får vandra igenom.

Hur mycket tar du del av sociala medier efter till exempel en partiledardebatt?

– Det är ganska mycket som skrivs då, jag hinner inte följa allt och det där kan vara lite ångestladdat när man lägger upp något och sedan kan det komma vilken galning som helst och kommentera det.

Hur hanterar du det när det skrivs personliga saker om dig, efter partiledardebatten fanns det till exempel en del som tyckte att din kavaj satt för tajt?

– Haha, just det har jag inte läst, men sådant där förekommer. Men det får man bara ta för var det är. Den satt säkert tajt. Jag borde kanske ha knäppt upp den. Men det där bryr jag mig inte så mycket om.

Helt oberörd är Holmberg dock inte när debatten på sociala medier tar fart.

– Har man gjort en intervju som ena sidan tycker är dålig och det blir fart kring det, då kan det bli väldigt mycket och hård kritik. Även om man känner att de inte har en stor poäng kan man känna att det nöter på en.

– Samtidigt har jag gjort det här i evigheter, och jag tycker att min hud är ganska tjock.

För Anders Holmberg är det inte aktuellt att sadla om och lära politiker hur de ska hantera journalisters frågor. ”Jag vet inte alls hur kul jag skulle tycka att det vore att åka runt och hålla kurser för människor om hur man bäst slinker undan mina kollegers frågor”, säger han. Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Viss kritik, men hyllningarna till Anders Holmberg är också stora, framför allt hyllas han ofta för sin intervjuteknik.

Själv är han mer lågmäld.

– Den är inte så utvecklad och jag har ingen tydlig idé. Men jag har hållit på länge, och även om man gör om samma misstag om och om igen, så har en del annat fastnat. Det handlar mest om att försöka komma på vilken fråga som är svår och så lyssna om man får svar på den eller inte.

– Men jag tycker att det går väldigt mycket upp och ner.

Jag är inte ointresserad av pengar, jag skulle gärna tjäna många miljoner om året

Du funderar inte på att sadla om och lära politiker hur de ska svara på frågor journalister?

– Jag skulle säkert kunna ge dem ett och annat tips, men det är inte aktuellt. Jag tycker att mitt jobb är jäkligt roligt, och jag vet inte alls hur kul jag skulle tycka att det vore att åka runt och hålla kurser för människor om hur man bäst slinker undan mina kollegers frågor. Det skulle inte kännas rent för mig på något sätt.

Men det finns nog en del pengar att tjäna på det?

– Jag är inte ointresserad av pengar, jag skulle gärna tjäna många miljoner om året. Men det finns annat jag är mer intresserad av.

Förra året hade Anders Holmberg en inkomst av tjänst på 906 566 kronor enligt Skatteverket.

Expressens Anna Friberg har träffat Anders Holmberg för en intervju. Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

I januari fick Anders Holmberg sitt alldeles eget program, ”30 minuter”, där han intervjuar en makthavare i veckan, och nyligen stod det klart att det blir en fortsättning även nästa år som då inleds med ett program för varje partiledare.

Men hur är egentligen hans relation till partiledarna efter alla intervjuer?

– Den är enbart professionell, jag har aldrig träffat någon av dem vid sidan om.

En sak har dock påverkats efter att ha intervjuat partiledare under lång tid.

– Jag röstar inte sedan ett antal år tillbaka, eller jag röstar, men blankt för att hedra demokratin.

Varför?

– Att bara ett par dagar innan valet vara neutral i utfrågningar och sedan gå till valurnan och lägga sin röst på någon av dem, jag tyckte inte det kändes rätt till slut.

Zlatan drömgäst

Politiker och andra makthavare, men det är någon helt annan som Anders Holmberg har som drömgäst i ”30 minuter”.

– Zlatan skulle jag gärna intervjua. Visst, vi intervjuar makthavare men han är en slags makthavare. Men det verkar väldigt svårt att få honom.

Vem är Sveriges bästa programledare?

– Åh Gud, det är ju livsfarligt att svara på, jag kommer att göra mig ovän med alla de jag inte säger. Men jag säger Camilla, och sen får de andra... Usch, det här var den värsta frågan hittills, det finns jättemånga bra, på SVT och andra ställen.

– Jag tycker det här var en taskig fråga.

”Jag har ganska dåliga erfarenheter av cigarrer, så jag tackade nej”, säger Anders Holmberg om en middag på Slottet. Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

”Kungen blev upplivad”

Anders Holmberg tittar på klockan och konstaterar att det är snart dags att ta cykeln hem.

– Jag ska hämta på dagis, ja hunddagis alltså. Man kan säga att vi har börjat om där hemma, vi har en ettårig welsh springer spaniel, en likadan hund som Ulf Kristersson har. Och det är min tur att hämta i dag.

Likt han kräver svar på frågor av politiker har han inte duckat några han själv fått under stunden vi setts. Men vad tycker egentligen en av Sveriges mest hyllade intervjuare, har jag missat något?

– Du skulle kunna ha frågat om det finns något jag ångrar.

Så, vad hade svaret varit då?

– Jag var på en ganska liten middag på Slottet en gång eftersom min fru jobbar med drottningen, det är min enda kungamiddag. Och till kaffet kom det en page som bjöd på cigarrer, av en händelse stod jag bredvid kungen då. Kungen blev upplivad och bjöd mig på cigarr, men jag har ganska dåliga erfarenheter av cigarrer så jag tackade nej.

– Det ångrar jag.