Anders Breivik heilade i rätten – vill bli fri i förtid

Anders Behring Breivik, som dödade 77 personer på Utøya och i Oslo, har aldrig visat någon ånger för sina dåd. Han har nu avtjänat tio år av sitt straff – fängelse på obestämd tid – och har därmed rätt att få det omprövat.

Under tisdagens förhandling i rätten framförde han sina politiska budskap. Med sig in i salen hade han två inplastade plakat. På ett av papperen stod ”Stop your genocide against our white nations”.

Enligt den norska tidningen Dagbladet heilade han också.

– Plakaten och deras budskap sänder en signal om att detta är en man som till varje pris vill föra fram sitt politiska budskap. Detta är ett tecken på att det inte är något snack om att han inte visar ånger, utan att det är en man som tar varje chans han får för att marknadsföra sin extrema politiska syn. Det pekar i negativ riktning när rätten ska värdera om han fortsatt är kapabel att göra våldsamma handlingar, säger psykiatrikern Henning Værøy till Dagbladet.

Vill bli fri – heilar

Lars Erik Nese Berntzen är expert på extremism vid universitetet i Bergen. Han är inne på samma spår – Anders Behring Breivik spinner vidare tanken på att det skulle pågå ett folkmord mot vita.

– Han agerar taktiskt och strategiskt för att maximera den uppmärksamhet han får för att provocera. Han använder sin tid i rampljuset för ett politiskt spektakel, säger han till Dagbladet.

Men samtidigt som Anders Behring Breivik visar sina nazistiska sympatier vill han bli fri – och anser:

– Jag ber om förståelse för att man kan vara nazist utan att vara militant. Jag tar i dag starkt avstånd från våld och terror och de uttalade målen i manifestet. Jag gör er mitt ord på att detta är bakom mig för all framtid.