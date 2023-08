Än är ovädret Hans kvar – SMHI varnar

Totalförstörda vägar i Åre, ett urspårat tåg utanför Hudiksvall och avloppsvatten på gatorna. Det är några exempel på vad ovädret Hans orsakat i veckan.

Nu ser det värsta ut att vara över.

– Den beryktade Hans klingar av i kraft och rör sig norrut, säger Johan Groth, meteorolog på väderinstitutet Storm.

Även om ovädret avtar väntas ytterligare nederbörd.

Regnet rör sig norrut

Ett lågtryck håller sig över centrala Svealand, östra Götaland och sydligaste Norrland under dagen.

– Det kommer regna men vi kommer inte se samma mängder som tidigare i veckan.

Finast väder blir det i de allra västliga delarna av landet och längst upp i norr.

– Det blir till och med lite sol på Västkusten under dagen, det blir en andhämtning efter den senaste tiden. Varmast blir det längst upp i norr, med närmare 20 grader och sol.

Varning över Svealand

SMHI har i dag utfärdat flera orange varningar, den näst allvarligaste vädervarningen, över flera platser i Svealand och Götaland. Varningarna avser höga flöden och risk för översvämningar.

– De höga flödena handlar också om eftersvämningar av Hans. Det behöver inte vara dramatisk nederbörd under dagen, säger Johan Groth.

SMHI:s vädervarningar • Gul varning: Konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten. • Orange varning: Allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten. • Röd varning Mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten. Visa mer

De orange varningarna är utfärdade för Vallaån, övre Ljungan, Harmångersån, övre Österdalaälven, Siljan, Testeboån, Årosälven, Himleån, Suseån, nedre Lagan, övre Österdalälven, Årosälven, Hallands län och delar av Kronobergs län.

Vinkar hejdå till Hans i kväll

I Götaland väntar lågtrycket avta redan under förmiddagen, medan regnvädret håller sig kvar i Svealand under dagen. Men under natten till fredag menar Groth att södra Sverige kan vinka hejdå till Hans.

– På fredag är det endast resterna av Hans som visar sig i mellersta Norrland.

I mellersta Norrland väntas det sista regnvädret orsakat av Hans under fredagen, innan det rör sig norrut till helgen. Prognosen visar uppehållsväder under fredagen från sydligaste Norrland och ner, med risk för enstaka skurar.

Trots att Hans väntas lämna Sverige till helgen så visar prognosen på ostadigt väder, med regnskurar, även framöver.

– Det är inget nytt stort regnväder på gång, men det är ostadigt väder som väntar. Vi ser inget högtryck på väg men vi kan se temperaturer en bit över 20 grader i nästa vecka.

