Ryska styrkor har torterat och tvångsförflyttat civila från Ukraina.

Barn har skilts åt från sina familjer i samband med tvångsförflyttningar.

Äldre, barn och personer med funktionsnedsättning, som har tvångsförflyttats från Ukraina, har svårt att lämna Ryssland.

Källa: ”Like a Prison Convoy”: Russia’s Unlawful Transfer of Civilians in Ukraine and Abuses During ‘Filtration’”