Amerikanska tidningar utsatta för cyberattack

Attacken drabbade bland annat The Times, the San Diego Union-Tribune, the Chicago Tribune, Baltimore Sun och LA Times.

Attacken ledde till att tryck och distribution försenades – och den ska ha kommit från bortom USA:s gränser, uppger en källa med insyn för LA Times.

– Vi tror att avsikten för attacken var att störa vår infrastruktur, mer specifikt våra servrar, och inte för att stjäla information, säger källan till tidningen.

En talesperson för Tribune Publishing säger till tidningen att ingen personlig information om läsare ska ha kommit till fel händer.

Cyberattack mot amerikanska tidningar

Redan på fredagen upptäcktes attacken – men åtgärderna tog lång tid och därmed försenades tidningarna på lördagen, skriver LA Times. Enligt tidningen verkar attacken ha inletts redan på torsdagen.

– Vi ber om ursäkt till våra kunder. Tack för ert tålamod och stöd när vi behandlar detta brådskande ärende, säger tidningen The New York Times i ett uttalande.

Det är oklart om FBI har kopplats in i fallet.