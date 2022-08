Amerikanska justitiedepartementet stämmer Idaho för abortförbud

Enligt det amerikanska justitiedepartementet strider abortförbudet i Idaho, som ska träda i kraft den 25 augusti, mot lagen om rätt till akutvård. Den federala lagen gäller även om vården innebär en abort, enligt departementet.

”När Roe vs Wade upphävdes lovade vi att justitiedepartementet skulle arbeta outtröttligt för att skydda och främja reproduktiv frihet. Det är vad vi gör, och kommer fortsätta göra, säger justitieminister Merrick Garland under en pressträff på tisdagen enligt The Hill.

Idahos nya abortlag stipulerar att läkare som utför aborter kan dömas till mellan två till fem års fängelse. De enda undantagen, då en abort tillåts, är om kvinnans liv är i fara, eller om det finns rättsliga bevis som pekar på att graviditeten har orsakats av våldtäkt eller incest.

Den fria aborträtten i USA upphävdes efter beslut från landets högsta domstol i slutet av juni. Beslutet ledde till att flera delstater förbjöd aborter.

