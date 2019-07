Jeffrey Epstein arresterades i New York på lördagskvällen, uppger källor för NBC.

Miljardären och finansmannen ska vara misstänkt för trafficking. Det ska handla om flera offer, både i New York och I Florida.

Epstein kommer förmodligen framträda i rätten i New York på måndag, enligt två poliskällor som kanalen har pratat med.

FBI, polisen i New York eller U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York, avböjer alla att kommentera händelsen, skriver NBC.

Jeffrey Epstein dömdes 2008 till 18 månaders fängelse för att ha bjudit ut en flicka för prostitution. Han blev då tvungen att registrera sig som ”sex offender”.

Finansmannen Epstein, hemmahörande i Florida, beskrivs som en mäktig person. Bland hans före detta vänner finns Donald Trump, Bill Clinton och prins Andrew.