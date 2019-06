Ambassad försöker få matkedja stoppa bojkott

I ett brev till Paradisets vd Johannes Cullenberg, som DN har tagit del av, ber Brasiliens ambassad i Sverige honom att häva den bojkott de just nu har mot brasilianska produkter.

Bakgrunden är att Brasiliens president Jair Bolsonaro fram till den 21 maj har godkänt 169 bekämpningsmedel där hälften stämplas som ”mycket farliga” av organisationen Pesticide Action Network som motverkar användandet av bekämpningsmedel.

24 av produkterna innehåller även ämnen som EU har förbjudit.

Den tredje juni uppmanades Paradisets personal att plocka bort alla varor med brasilianskt ursprung från hyllorna.

I brevet till livsmedelskedjan argumenterar ambassaden bland annat att andra länder som Kina, USA och Japan använder mer bekämpningsmedel per hektar odlad mark än vad Brasilien gör.

– Jag tycker att ambassadens svar är komiskt. Jag undrar om de inser hur dumt det är att säga att man enligt sig själva faktiskt inte är värst i världen, säger Johannes Cullberg till DN.

Många dör på grund av bekämpningsmedlen

Cullbergs beslut att inte sälja brasilianska produkter har blivit internationellt uppmärksammat och brasilianska ambassaden menar att de är utsatta för en orättvis mediekampanj.

Men ambassaden nämner i sitt brev inte landets höga dödssiffror kopplade till produkterna.

Enligt siffror från ENSSER (European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility) som DN har tagit fram dör fler på grund av bekämpningsmedel i Brasilien än i andra länder. 2016 registrerades 4 208 förgiftningsskador och 355 personer dog i samband med olyckor med bekämpningsmedel.

I sitt svar till ambassaden försvarar således Johannes Cullenberg bojkotten:

”Jag hävdar att dessa siffror är långt ifrån acceptabla för mig och borde inte vara för någon”.