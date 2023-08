Just nu streamas säsong två av ”And just like that...” – serien som är en uppföljare till storsuccén ”Sex and the city” – på HBO Max.

I ett avsnitt syns huvudkaraktären Carrie Bradshaw, som spelas av Sarah Jessica Parker, sitta i sin säng. I bokhyllan står ett exemplar av den engelska översättningen ”Ett system så magnifikt att det bländar”.

Den svenska författaren Amanda Svensson uppmärksammades på bokens medverkan i ett inlägg på X, tidigare känt som Twitter.

– Omslaget är rosa och så, så det är snyggt, den matchade hennes filt väldigt bra, så jag tänker att det är någon som tänkt lite estetiskt. Det jag inte förstår är hur någon överhuvud taget, vem det nu är som bestämmer sånt där, har snubblat över boken, säger hon.

I bakgrunden syns ”A System So Magnificent It Is Blinding”. Foto: HBO Amanda Svensson överväger att se den nya säsongen för att hitta scenen. Foto: Alexandra A. Ellis / Norstedts

Som student såg Amanda alla avsnitt av ”Sex and the city” eftersom hon bodde med en kompis som hade dvd-boxen. Hon har också sett filmerna, berättar hon.

– Jag tycker att det är roligt att tänka sig att man som författare når ut så brett att man också når ut till Carrie Bradshaw. Det är roligt när man också är uppvuxen i någon sorts ”Sex and the city”-generation, egentligen kanske jag är lite för ung, men det var inget man kunde föreställa sig som 16-åring, att indirekt befinna sig på samma bild som Carrie Bradshaw.

”Ett system så magnifikt att det bländar” har getts ut i England, USA och Australien och nominerats till internationella Bookerpriset. I USA har boken funnits hos små bokhandlare och fört en ganska stillsam tillvaro, säger Amanda Svensson.

Det kan ha varit tack vare Booker-priset som Carrie Bradshaw snappat upp boken, spekulerar Amanda Svensson.

– Att ha boken i bokhyllan tänker jag signalerar att läsaren är uppdaterad och kanske också gillar att läsa böcker som är nominerade till priser. Hon kanske har sett en lista och kommit på att hon ska läsa utländska böcker. Det kanske ses som sofistikerat att läsa kontemporära böcker från icke engelsktalande länder.

