Amanda Lind om ministerlivet: ”Äter frukost med barnen via Skype”

På bordet ligger ett halvätet, brunt äpple. Hon är frukostperson egentligen som helst börjar dagen som Gunde Svan, med en stor tallrik gröt, men i dag hanns det inte med.

Medan ni försöker komma på vem som blev landsbygdsminister i Stefan Löfvens regering, behöver Amanda Lind knappast närmare presentation. Den nya ministern för kultur, demokrati och idrottsfrågor har efter sitt ”genombrott” bland annat visat upp sig på Idrottsgalan och på Göteborgs Filmfestival, den här veckan står skid-SM i Sundsvall, alpina VM i Åre och besök i Jokkmokk på turnéplan. Men ett nej gav eko.

Vad gjorde du när ”alla andra” var på Guldbaggegala?

– Jag fick en inbjudan och hade gärna varit där, det är ett bra tillfälle att både hylla och uppmärksamma svenskt filmskapande, men det gick inte att få ihop den här gången. Jag kommer gärna på Guldbaggegalan nästa år, säger miljöpartisten Amanda Lind som ändå får en chans:

Gräns eller Tårtgeneralen?

– Gräns. En väldigt stark berättelse, tankeväckande men också väldigt fint gjord. Man kommer inte i från att imponeras över sminket och skådespelarinsatserna. Men jag gillar olika slags film, allt från stora populärfilmer som Sagan om ringen som jag såg med mina barn under jullovet, till svenskt drama.

Du har nu varit kulturminister i två veckor, vilken är den största förändringen i ditt liv?

– I jobbet är det att inte jobba med de interna valrörelsefrågorna, utan att återgå till att arbeta med politiken, som jag gjorde som kommunalråd. Det är väldigt roligt. Det finns en annan organisation runt ett statsråd som är ny också, ett annat säkerhetstänk, till exempel.

– När det gäller tempot var det högt som partisekreterare också, jag vet inte om jag jobbar mer nu men på ett annat sätt. Men man har bara ett antal timmar på ett dygn som man kan jobba.

Amanda Lind on tour Söndag 3 februari: Besöker skid-SM i Sundsvall och finalerna i brottning i Gärdehov. Måndag 4 februari: Deltar vid invigningen av alpina VM i Åre. Onsdag 6 februari: Besöker Jokkmokk. Torsdag 7 februari: Talar på Folk och Kultur i Eskilstuna. Visa mer Visa mindre

Barnen är vana

Du behövde fundera och prata med flera personer innan du sa ja till ministerposten. Vad och vem avgjorde?

– Det avgörande var att jag brinner för frågorna, jag kände genuint att det skulle bli roligt men också att jag skulle kunna göra ett bra jobb. Sen behövde jag givetvis ta en diskussion med min familj eftersom det ändå innebär mer offentlighet.

– Mina barn är vana vid att jag är igenkänd, det blir inte jättestor skillnad egentligen. Sen är klart, jag har varit en offentlig person i Härnösand och i Västernorrland, nu är det ännu fler som känner igen mig.

När alla andra har googlat ditt namn, har du själv sett efter vad som har skrivits och sagts?

– Jag har inte läst allt men en del. Det kommer man inte ifrån med social media. Dels skrivs det saker som är helt rimliga när man kommer som nytt statsråd, då ska man granskas och det var därför jag var öppen från början med mina eventuella lik i garderoben. Sen skrivs det saker som är mer tråkiga, som handlar om att det i dag generellt skrivs tråkiga saker om förtroendevalda i social media.

Ett som delades skrevs av en förtroendevald, moderaten Hanif Bali som spådde ”tonvis med gräs på departementet” med dig som minister. Hur såg du på det?

– Jag tycker överhuvudtaget att det är bra att vi som förtroendevalda bidrar med en schyst ton i debatten. Det står alla fritt inom lagens gränser att säga vad de vill, men jag kan tycka att detta var mindre lämpligt, säger Amanda Lind som med sina 38 år är yngst i regeringen.

Det tidigare kommunalrådet i Härnösand som har varit miljöpartist i över halva livet, konstaterar att hon inte hade något emot att vara den som tillsammans med återvändande Anders Ygeman, blev mest uppmärksammad.

Kulturministerposten är alltid förknippad med höga krav och förväntningar.

– Som politiker är det viktigt att inte styra vad kulturen gör, men för att kulturen ska kunna blomstra behövs resurser och förutsättningar. Man behöver en politiker som tar strid.

– Det är positivt att det har kommit synpunkter från olika håll om att man tycker att andra partier borde ha velat ha posten eftersom den är så viktig.

Det har också hävdats att Socialdemokraterna "gav bort" kulturdepartementet för att kunna ”koncentrera sig på tyngre poster”.

– Nej, vidhåller Amanda Lind. Vi ville ha den här posten och stred för att få fortsätta ha den. En sån kommentar visar väl bara att de här frågorna och posten, har uppvärderats. Jag skulle säga att den här regeringen i överenskommelsen med C och L har satt demokratifrågorna väldigt högt, det är en grundbult i överenskommelsen.

Vad tog du bort på din Facebook-sida innan din ministerpost blev offentlig?

– Inget. Jag har två sidor, en som var privat och en som är offentlig. Det jag gör nu är att jag försöker styra över mer till den offentliga men jag vill samtidigt behålla dialogen med mina partikamrater och mina vänner. Jag har inget privat Instagramkonto där jag lägger bilder på barnen, det har jag gjort mindre och mindre med åren för att värna mina barns privatliv.

Amanda Lind är gift och har två gemensamma barn med Björn Ola Lind, mångsysslare inom konstens värld och med ett särskilt intresse för ursprungsbefolkningar som samerna i Sverige och aboriginerna i Australien.

Att du de facto lever nära och med en konstnär, vad innebär det för ditt uppdrag som kulturminister?

– Det är hans yrkesroll, han har jobbat med konst professionellt sedan han gick Konstfack för längesedan. Det är positivt att vi delar ett intresse, vi gillar att gå på konstutsällningar och jag lär känna konstnärer och deras villkor. Det är positivt och berikande även om det i sak inte påverkar min roll som minister.

Godnattsagor på Skype

Kan han försörja sig på sin konst eller blir det din statsrådslön?

– Han har försörjt sig som konstnär även innan vi träffades och började leva tillsammans. Men generellt är det en tuff situation för många kulturskapare oavsett vilken bransch du jobbar i. Det finns relativt få fasta anställningar och man går på stipendier som inte är pensionsgrundande. Det är en fråga som jag försökte att ta tag i som ansvarig för kulturfrågorna i Härnösand, att man ska ge schysta ersättningar.

Du har redan innan du blev minister antytt att din man tar ett stort ansvar för markservicen hemma. Hur ser dealen ut nu?

– Jag veckopendlar ju, så mycket av det dagliga är jag inte en del av, men jag försöker att hålla kontakten via Skype till exempel med mina barn, och på Messenger. Det var en tid där jag till och med läste godnattsagor via Skype och det händer att jag är med och äter frukost via Skype. Det gäller att hitta metoder. När jag är ledig försöker jag att prioritera och lägga i från mig telefonen och göra saker aktivt med mina barn och praktiska saker hemma.

– Men min man jobbar också och är i bland borta en längre tid i olika projekt, då får jag ta ett större ansvar. Det handlar om att ha en fortlöpande dialog om vad som känns bra och se till att man inte begränsar varandra. Han måste ha möjlighet att göra sitt jobb och verka också.

Kan du ens stänga av telefonen nu?

– Nej, som statsråd är man alltid i tjänst, hundra procent, dygnets alla timmar. Men det är skillnad på att aktivt sitta och jobba. Man måste som människa också ta stunder då du ägnar dig åt annat, säger Amanda Lind som än så länge kommer att ha sin fasta punkt i villan i Härnösand men inte utesluter att det kan komma att bli en flytt för hela familjen till Stockholm.

– Jag ska veckopendla tills vidare, sedan får vi se om vi bestämmer oss för att flytta ner. För att jag ska ha närmare till familjen och vi ska ha närmare till varandra, men där har vi inte landat än.

Pappan är präst

Själv växte Sveriges nya kulturminister upp med en mamma som är apotekare och en pappa som är präst, en syster, två bröder och en halvbrorsa.

Amanda Lind berättar att den politiska banan började i kyrkan.

– Mitt politiska engagemang väcktes i slutet av tonåren och en fråga som jag greps tag av var den globala rörelsen för skuldavskrivning av fattiga länders skulder till rika världen. Jag kom i kontakt med frågan genom mitt engagemang i kyrkan. Det öppnade tankar kring global solidaritet som vävdes ihop med miljö och klimaträttvisa. Då kom jag ganska snabbt i kontakt med Miljöpartiet som jag kände hade en ideologi som jag delade.

Dum fråga, men med tanke på din bakgrund i kyrkan, kunde det ha blivit Kristdemokraterna...?

– Hm, nej, jag hittade ideologin som jag stod bakom i Miljöpartiet.

– Jag är uppväxt i kyrkan och har en tro men kallar mig inte kristen i dag, även om jag gärna går i kyrkan några gånger per år.

Prästdotter och bonusmamma Namn: Amanda Sofia Margareta Lind Född: 2 augusti 1980 i Uppsala, uppväxt i Luleå. Bor: Villa i Härnösand i Västernorrland. Övernattningslägenhet i Stockholm. Familj: Maken Björn Ola Lind, två barn i mellanstadieåldern och två bonusbarn. Tre yngre syskon och en äldre halvbror. Bakgrund: Ledamot i Umeå kommunfullmäktige sedan 2002, språkrör för Miljöpartiet i Västernorrland 2014 och tidigare partisekreterare för Miljöpartiet. Aktuell: Sveriges nya kultur- och demokrati- och idrottsminister. Visa mer Visa mindre

Du har en halvbror och två bonusbarn, vad händer i dig när Kd-ledaren Ebba Busch Thor framhåller kärnfamiljen som den exemplariska familjekonstellationen?

– Det är väldigt långt ifrån hur jag ser på det hela. Familjer ser väldigt olika ut och har gjort länge, det är inte bara i dag. Men det har varit väldigt skambelagt. Där finns fortfarande mycket att göra, för att se till att stjärnfamiljers rättigheter utvecklas och fördomar motverkas.

Du jobbade två år på BUP efter psykologistudier, en verksamhet som på håll brottas med stora utmaningar. Vad lämnade erfarenheten hos dig?

– Framförallt att jag uppskattar att jobba med barn och unga och familjer som på olika sätt har det tufft och behöver bra stöd från samhället. Det är ett tufft jobb såklart och det är en väldigt pressad situation inom delar av vården generellt, men för mig var det ett givande arbete.

– Jag jobbar gärna inom barn- och ungdomspsykiatrin igen i framtiden, säger Amanda Lind på ren svenska.

Men nu ska vi prata tyska.

När Sverige efter fyra månaders turbulens och svängningar till höger och vänster, så hade en regering på plats, var det inte Center-ledaren Annie Lööfs stöd till socialdemokraterna och Stefan Löfven som europeisk media fokuserade på.

För att citera schweiziska Neue Zürcher Zeitung:

”Sie hat kaum das gewichtigste Ressort in der Regierung, und ist trotzdem seit Tagen im Medien-Brennpunkt: Schwedens neue Kulturministerin Amanda Lind. Die Diskussion kreist um die politische Seite ihrer Haarpracht”.

Knappast den tyngsta posten men likväl i fokus konstaterar schweiziska tidningen om Amanda Lind: ”Diskussionen kretsar kring den politiska sidan av hennes hår”.

Amanda Lind kan inte tyska, säger hon, men får ändå med sig essensen: Haarpracht.

– Hårprakt, det var vackert. Roligt.

Att du blev ett sådant fokus på din frisyr, hur beredd var du?

– Jag har en frisyr som sticker ut, det är jag medveten om. Jag är van vid att få frågorna, så var det i Härnösand också. Det kunde komma fram personer som man hade suttit i samma nämnd som och undra ”Vad har din frisyr för bakgrund, hur sköter man den?” Jag har inget emot att man frågar och jag tänker att när folk har vant sig så kommer det inte att vara intressant längre. Då vet man hur jag ser ut och vi kan diskutera sakfrågor i stället.

”Om medier inte får driva med politiker och folk inte längre får skratta åt dem, vilka har vi blivit då”, som en kolumnist frågade sig.

– Ja, och det är det jag menar. Det är klart att man ska få driva med och skämta om politiker. Jag förstår såklart att det kommer att bli karikatyrteckningar av mig. Svenska Nyheter hade ett väldigt roligt inslag om mig förra veckan som jag själv kan skratta åt.

Handen på hjärtat, har du själv studsat till på Anders Borgs hästsvans eller ring i örat?

– Nej, jag tror inte att jag gjorde det faktiskt, däremot undgick jag inte diskussionen. Har man ett utseende eller en frisyr som är avvikande så är det något som människor registrerar. Sen har jag en förhoppning om att vi har ett samhälle där det kan bli en större acceptans för olikheter överhuvudtaget, oavsett vem det handlar om.

Din företrädare Alice Bah Kuhnke var väldigt aktiv på Instagram, politisk vardag men också mycket selfies och galaklänningar. Hur ser din strategi ut där?

– Jag tycker att Alice gjorde det bra på det sätt som hon var öppen på sociala medier. Hon var smart i sina val av klänningar och med att använda symboler som var starka på Nobelfesten till exempel. Hur jag kommer att göra under mina år som kultur- och demokratiminister får jag se, det får utvecklas under tiden.

Hur mycket galafågel är du, egentligen?

– I mitt privata brukar jag inte gå på galor men som politiker är jag van att representera i olika sammanhang och tycker att det är en del av uppdraget att träffa den bransch som det handlar om. Oavsett om det är idrottshjältar som ska hyllas eller kulturskapare.

För vilken sak skulle du knyta blusen som ställningstagande?

– He he, det finns väldigt många saker där det finns en stor orättvisa i samhället, jag hoppas kunna vara tydlig och markera när det behövs som minister.

När Metoo briserade kom från ditt skrå uppropet ”I maktens korridorer” där över tusen kvinnor i den politiska sfären vittnade och ställde sig bakom larm om sexövergrepp, skrev du på uppropet?

– Ja, jag skrev på i något sammanhang, framför allt för att markera att jag står upp för uppropet. I viss mån drabbas alla kvinnor och det är klart att det har förekommit kommentarer mot mig vid några tillfällen men aldrig på det sättet att jag har blivit utsatt för ett reellt övergrepp. Men jag står fullt upp för upproret och är väldigt imponerad över alla människor som trädde fram med sina berättelser och som öppnade upp för andra.

– Makeringarna och manifestationerna som kom från så många håll, har gett resultat. I filmbranschen till exempel där jag har fått höra att ”Tystnad tagning” har lett till ett arbete inom branschen och en diskussion. Det är ett väldigt viktigt arbete som måste fortsätta.

Hur viktigt är det att Svenska Akademien kan dela ut ett nobelpris i litteratur i år?

– Nobelpriset i litteratur har en stor betydelse för Sverige och Svenska Akademien är en viktig institution, framför allt för bevarandet av det svenska språket. Jag hoppas självklart att frågan kommer vidare.

Har du träffat ledamöterna för Akademien under den här din första tid?

– Nej, det har jag inte. Det är en självständig organisation och som statsråd kommenterar jag inte Svenska Akademiens inre liv eller hur de ska lösa sina utmaningar.

En fråga som du redan på första dagen klargjorde att du brinner särskilt för är samernas situation. Hur allvarligt var och är det med en talman i riksdagen som ifrågasätter samers svenskhet?

– Det är allvarligt. Samerna är en av våra nationella minoriteter, vårt urfolk. Samerna har en identitet som vi enligt konventionerna har ett ansvar för att se till att de ska kunna bevara sin kultur och sitt språk. Men samer är också svenskar, börjar man prata åt ett annat håll, blir det problematiskt. Då riskerar vi att öppna en diskussion och ett synsätt som är väldigt skadligt, menar jag.

Om hon inte har bestämt vilken strategi hon ska ha i sociala medier ännu när det gäller outfits, kan konstateras att kultur-, demokrati- och idrottsministerns tid i regeringen började med en smäll då hon i en hyllning av tidigare MP-ministrar på Instagram även inkluderade Mehmet Kaplan, före detta bostadsministern som tvingades avgå efter samröre med extremister – och som Expressen nyligen kunde berätta har lämnat Miljöpartiet.

Ångrar du inlägget, eller var det medvetet för att få lite skjuts där i begynnelsen?

– Nej nej, absolut inte. Jag skrev inlägget som partisekreterare för att jag ville tacka statsråd och personal som har jobbat för Miljöpartiet i vår första regeringsperiod. Där nämnde jag också Mehmet Kaplan. Samtidigt är jag glad över att diskussionen som kom efteråt innebar att jag fick förtydliga att det inte var en text speciellt riktad åt Mehmet Kaplan. Han är en del av vår historia. Men jag fick vara tydlig med att det var rätt att han avgick och att jag inte står bakom det som gjorde att han avgick.

När hördes du senast med Mehmet Kaplan?

– Det var längesedan, ett par år.

Olof Palme eller Härnösands stolthet Thorbjörn Fälldin?

– Haha, svårt. Båda hade beundransvärda egenskaper. Olof Palme har bidragit till att sätta Sverige på kartan som ett land för solidaritet och mänskliga rättigheter. Thorbjörn Fälldin har jag träffat och blivit imponerad av hans patos. När Mittuniversitetet valde att lägga ner sin filial i Härnösand lämnade Fälldin tillbaka sin doktorshatt i protest och gjorde därmed en stor markering. Det var starkt gjort, han höll sin politiska integritet genom hela sitt liv, det har jag en stor respekt för.

Till sist Amanda Lind, vilken är din guilty pleasure?

– Jag äter gärna godis, helst sura. Det vet mina barn. De får vakta sina påsar när jag är hemma, säger Amanda Lind och blänger åt äppelskrutten.

– Nu får det bli second breakfast.