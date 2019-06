Amerikanskan Amanda Knox reste som student till Italien för ett utbytesår. Hon skulle sedermera bli kvar i landet – mot sin vilja – betydligt längre än så.

I november 2007 hittade Amanda Knox Meredith Kercher våldtagen och mördad inne i sitt låsta rum.

Historien kring 31-åringen – som i medier blev känd som ”Foxy Knoxy” – har engagerat stora delar av världen och fallet har bland annat uppmärksammats i en Netflix-dokumentär.

Efter att den italienska polisen jobbat fram en teori om svartsjuka och sexlekar som spårat ur dömdes amerikanskan mot sitt nekande för mord till 26 års fängelse.

Amanda Knox i tårar – efter beslutet att återvända

Efter fyra år i fängelse friades Amanda Knox och 2011 återvände hon till USA – men i januari 2014 dömdes hon på nytt. Efter den andra domen satt hon inte i fängelse – och 2015 frikändes hon av Högsta domstolen i Italien.

Nu har Amanda Knox återvänt till Italien. Hon hade först vägrat att resa tillbaka till Italien, men efter åtta år ändrade hon sig.

I Modena har hon under lördagen deltagit i en paneldiskussion och ett av ämnena handlade om ”trial by media” (dömd av media). Under sitt anförande kunde amerikanskan inte hålla tillbaka tårarna.

– Jag är rädd än i dag. Jag är rädd för att bli trakasserad, hånad, fastna här och jag är rädd för att nya anklagelser ska riktas mot mig eftersom jag kommer hit för att berätta min sanning, säger hon enligt The Sun.

Amanda Knox: ”Många tycker jag är galen”

Amanda Knox berättade också om att hon är medveten om att hon än i dag ses som en ”kontroversiell figur”.

– Många tycker jag är galen som har rest hit. De sa till mig att jag inte var säker, att jag skulle bli attackerad på gatorna, att jag skulle bli oskyldigt anklagad och skickas tillbaka till fängelset, säger hon.



Amanda Knox under paneldiskussionen i italienska Modena. Foto: ANTONIO CALANNI / AP TT NYHETSBYRÅN



Under sitt anförande anklagade Amanda Knox medier för att de skapade lockande artiklar – i stället för att hålla sig till fakta.

– Min oskuld räddade inte mig eftersom medier hade skapat en historia, och allmänheten gillade den historien. Jag var den smutsiga människoätaren, säger hon enligt The Guardian.