Amanda Gorman, 22, yngsta installationspoeten någonsin

Trots sin ringa ålder är 22 åriga Amanda Gorman – från Los Angeles – gammal i gemet. Framgångarna har avlöst varandra sedan hon för sju år sedan – då 16 år gammal– fik utmärkelsen ”Youth poet laureate of Los Angeles”. Tre år senare fick hon, som första den första någonsin, utmärkelsen ”National youth poet laureate”, därmed utnämnd till USA:s bästa unga poet, skriver Los Angeles Times.

Jill Biden, numera första dam, hustru till president Joe Biden, är den i paret som enligt amerikanska medier fått upp ögonen för den unge poeten. Jill Biden ska också ha uppmanat organisatörerna av presidentinstallationen att låta Gorman inleda ceremonin med en dikt.

Dikten handlar om stormningen

Dikten, som Amanda Gorman, skrev för ändamålet heter ”The Hill We Climb” och berör stormningen av Kapitolium, utan att direkt nämna händelsen vid namn.

– Jag ville inte skriva en text som målade upp det som någon oegentlighet eller något som avviker från det USA som jag känner, har hon sagt till Los Angeles Times.

– USA är stökigt och fortfarande i sin linda av sin potential... därför skapade jag en dikt som belyser dessa ärr och sår, kanske kan den också få oss att läka.

Gorman har tidigare sagt till AP att valet av ämne i dikten är hennes eget, men att hon uppmanats av organisatörerna för installationen att inte skriva något som gör narr av avgående president Donald Trump.

Tänker själv ställa upp i presidentvalet

Amanda Gorman är den sjätte personen att recitera poesi under presidentinstallationen. Poeten Robert Frost läste en dikt vid installationen av John F. Kennedy 1961 och poeten och människorättsaktivisten Maya Angelou läste dikten ”On the pulse of the morning” under installationen av Bill Clintons första mandatperiod 1993.

Kanske är det heller inte sista gången som vi ser Amanda Gorman tala till det amerikanska folket från Kapitolium, i hjärtat av den amerikanska demokratin. 2017 berättade hon för New York Times att hon avser ställa upp i presidentvalet 2036.

– Det kan ni skriva upp i era iCloudkalendrar, sa hon då till tidningen.

Amanda Gormans dikt från presidentinstallationen går att läsa i sin helhet HÄR, Los Angeles Times har publicerat hela texten.

