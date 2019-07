Det stormar om Sverigedemokraternas viktiga Stockholmsdistrikt igen. I juni meddelade partiet att det uteslutit tre ordinarie ledamöter och en ersättare i Stockholms stads kommunfullmäktige. I samma veva meddelades att fyra SD-företrädare i SD Sigtuna och den tidigare ordföranden för SD Sollentuna uteslutits eller hoppat av sina uppdrag.

Problemen i Stockholm, både i Stockholms stad och i länets kommunföreningar, sträcker sig många år tillbaka. Expressen har nu tagit del av flera redogörelser, både från direkt berörda personer men också sammanställningar som skickats runt i distriktet, där det återkommande temat är att kvinnor upplever sig ha blivit dåligt behandlade och utmanövrerade.

”Systematisk diskriminering av kvinnor”

I en skrivelse från i våras sammanställs anklagelser om missförhållanden i nio kommunföreningar. Skrivelsen har skickats runt av företrädare för kommunföreningar i både norra och södra delen av länet.

”De som råkat särskilt illa ut här är våra kvinnliga partikamrater. Det har funnits en systematisk diskriminering av kvinnor i kommunerna. Dessa har motarbetats i den kommun de verkat i samt förvägrats platser i styrelser och på valsedlar”, står det i skrivelsen.

Flera av namnen på kvinnorna, som vittnar om att de blivit dåligt behandlade, bekräftas också av Mikael Strandman i hemliga bandupptagningar som Expressen tagit del av. Sedan valet i höstas är han riksdagsledamot, men tidigare var han så kallad riksombudsman i SD. Riksombudsmännens uppgift är bland annat att reda ut problem och bråk i partiet.

Skrivelsen som skickats runt.

De bandade samtalen avslöjar

De bandade samtalen mellan Strandman och en kvinna, som då var aktiv i en SD-kommunförening söder om Stockholm, skedde under våren förra året inför att partiets kommun- och landstingslistor skulle spikas inför höstens val. I samtalen räknade Strandman upp kvinna efter kvinna som han menade hade råkat illa ut i partiet.

Om en kvinna som varit i ledande ställning i en kommun norr om Stockholm sa han:

– Hon var tydlig, vältalig och gjorde allt. Sen var hon lite gniden, men det kunde man ha överseende med. Istället så går de all in för att krossa henne för hon var ett hot mot dem. Hon ville åt deras platser eller nåt. Det var därför de gick in så där hårt.

– Sen så efter det så var det den ena kvinnan efter den andra. NN (en SD-kvinna, reds anm), som var en jättesnäll bullmamma från XX (kommunföreningens namn, reds anm). Sen var det NN (en annan SD-kvinna, reds anm), en jättetrevlig kvinna, också från XX (kommunföreningens namn, reds anm), som de började bråka med. Sen började de bråka med NN (en tredje SD-kvinna, reds anm), det är inget fel på henne, sa Strandman och fortsatte att räkna upp fyra SD-kvinnor till.

”Det här mansdistriktet”

Mikael Strandman pekade också ut ledningen för partidistriktet i Stockholms län som orsaken till problemen:

– Länet är väldigt kvinnofientligt.

– Det här mansdistriktet, det är ju ett grabbgäng som tagit över som egentligen inte besitter den där kompetensen heller.

Den som främst pekades ut som ansvarig var Fredrik Lindahl, som är ordförande för SD Stockholms län och sedan valet i höstas också riksdagsledamot. Strandman sa i telefonsamtalen att Lindahl ”föraktar alla kvinnor”:

– Det finns säkert nån förklaring till varför han gör som han gör. Han har ju nånting emot kvinnor. Jag vet inte vad.

– Det är nån fixidé han har mot kvinnor.

Fredrik Lindahl säger nu:

– De där påståendena är jag helt främmande till, jag förstår inte.

Fredrik Lindahl. Foto: SVEN LINDWALL

Hänvisar till Strandman

Han nekar till Strandmans anklagelse om att han föraktar kvinnor:

– Man kan bara titta på bland min egen kommunförening, Vallentuna. Arbetet där sker oavsett kön.

Har Strandman tagit upp den här kritiken direkt med dig?

– När det gäller Mikaels arbete så hänvisar jag till honom. Vårt interna arbete är inget jag kommenterar, säger Lindahl.

Mikael Strandman reagerar starkt när han får reda på att Expressen ska skriva om hans kritik mot riksdagskollegan Fredrik Lindahl:

– Att på nåt sätt exponera det här i Expressen för hela svenska folket, våra interna partidiskussioner, det borde inte ingå i ditt uppdrag som journalist tycker jag.

Du säger att en lagstiftare i Sveriges riksdag föraktar alla kvinnor. Det låter väldigt allvarligt så jag vill veta om du har tagit tag i det problemet?

– Om jag tagit tag i det problemet? Vi har diskussioner hela tiden. Hela tiden går det bättre och bättre inom partiet.

”Herregud, han är ju gift med en kvinna”

Sedan säger Strandman:

– Jag vet inte exakt vad som är sagt men naturligtvis är det här ingenting som jag menar på allvar att han föraktar alla kvinnor, herregud, han är ju gift med en kvinna som han förmodligen älskar. Det här var nånting som sades i ett emotionellt, upprört tillstånd och en grov generalisering. Men det här är fortfarande interna grejer.

Just frågan hur kvinnor behandlas i partiet är extra känslig eftersom det är en väljargrupp som SD-ledaren Jimmie Åkesson pekat ut som extra viktig genom åren.

Expressen har med flera tidigare avslöjanden kunnat visa hur kvinnor behandlats illa i Sverigedemokraterna. I EU-valets slutskede kunde vi avslöja hur partiets toppkandidat Peter Lundgren under förra året tog en partikvinna på brösten, mot hennes vilja. I bandade telefonsamtal vittnade kvinnan om att Lundgren höll fast henne och att hon fick panik.

– Jag tog henne nog på brösten när vi satt där, vi var ganska fulla den kvällen, och hon puttade undan händerna, sa Lundgren när han konfronterades av Expressen med uppgifterna.

För några år sedan kunde vi också visa hur SD:s säkerhetsavdelning tagit fram en rapport där de i detalj granskade sex namngivna kvinnor, som på olika sätt vittnat om att de utsatts från allt från sextrakasserier till en polisanmäld våldtäkt av manliga partikamrater. Målet med rapporten var att ”i slutändan få slut på skriverierna”.