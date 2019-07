Elbilen I.D 3 kan förbokas redan nu och i Almedalen visar Volkswagen den el-suv som ska börja säljas nästa år. Den fyrsitsiga bilen har en helt ny design och precis som Tesla Model 3 en inredning som domineras av en ratt och en bildskärm.

Sten Forsberg, VW:s chef i Sverige, passade också på att skicka ett tydligt budskap till politikerna på plats i Visby. Strax intill VW:s utställningsplats samlades Miljöpartiet för nya språkröret Per Bolunds första stora offentliga tal.

– Vi behöver enklare och tydligare regler för förmånsbilar. Bonus-malus-systemet för fordonsbeskattning är bra men det ger de som köper en elbil privat en fördel jämfört med de som väljer en förmånsbil i ett företag, en tjänstebil. Det kan leda till felaktiga val, säger Sten Forsberg.

– 60 000 i bonus till elbilarna skulle vara tydligt, enkelt och bra.

Expressens Jan-Erik Berggren väljer ut 6 intressanta elbilar

Mercedes EQC

Pris: från 789 900 kronor.

Kommentar: Mercedes elbilssuv hade världspremiär i Stockholm i september förra året och det blir lansering i svenska bilhallar i oktober. EQC klarar drygt 41 mil på el och har flera avancerade system för smart energiåtervinning. Jag provkörde EQC i Visby och den imponerar med lågt ljud och snygg och stilren interiördesign.

Mercedes EQC. Foto: LISA MATTISSON

Jaguar I-Pace

Pris: från 939 900 kronor.

Kommentar: Car of the Year 2019 har fått massor av olika designpriser. Och visst är det här en läcker elbil i sann Jaguar-anda. I-Pace ska klara drygt 45 mil på el. Under våra tuffa tester har tyvärr Jaguar I-Pace haft svårt med laddningen. Jaguar har skyllt på mjukvaruproblem.

Jaguar I-Pace Foto: LISA MATTISSON

Audi e-tron

Pris: från 885 000 kronor.

Kommentar: En personlig favorit efter två intressanta provkörningar i Namibia och Stockholm. Smart och effektiv fyrhjulsdrift gör e-tron till en mångsidig suv med massor av körglädje. Klarar drygt 40 mil på el. En finurlig finess är kameror i stället för backspeglar.

Foto: LISA MATTISSON

Nissan Leaf

Pris: från 482 500 kronor

Kommentar: Populära Leaf uppdaterades i vintras och säljs nu med två olika batteristorlekar. I Almedalen står den som kallas 3.Zero e+ där batteriet är på 62 kWh. Det större batteriet ska räcka till 38,5 mils körning. Alternativet är 3.Zero som har ett batteri på 40 kWh vilket räcker till 27 mil. 3.Zero e+ byggs endast i 5 000 exemplar.

Foto: LISA MATTISSON

Mercedes eVito

Pris: ej bestämt

Kommentar: 15 mils räckvidd under gynnsamma förhållanden låter kanske inte så imponerande. Men när flera av våra nära transporter sker med elbilar blir det en stor effekt på miljön i storstäderna. Tänk den här glida fram i villaområdet ljudlöst och klimatneutralt med din matkasse. Flera tillverkare lanserar i år eldrivna små skåpbilar vilket är riktigt bra utveckling.

Mercedes eVito Foto: LISA MATTISSON

I.D Crozz

Pris: ej bestämt

Kommentar: Volkswagen storsatsar på elbilsfamiljen I.D där I.D 3 är först ut i år och den här, en suvliknande skapelse, kommer under nästa år. Hela I.D-familjen ska 2021 kunna kopplas ihop med och bli en del av elnätet och 2025 ska familjen vara självkörande. Läcker design men jag satt inte speciellt bra när jag klev in i Crozz i VW:s monter i Almedalen.

Volkswagen I.D Crozz. Foto: LISA MATTISSON

Jan-Erik Berggren väljer ut 4 intressanta laddhybrider

Volvo XC40

Pris: från 459 900 kronor.

Kommentar: Jag provkörde Volvos senaste laddhybrid på Gotland för två veckor sedan och nu finns samma modell på plats i Almedalen för alla att prova. Lite kort räckvidd på el och lite för dyr är mångas samlade bedömning. Jag gnällde också på ljudet från elmotorerna och det ska bli kul att höra vad bilkunderna tycker. En tjänstebilsfavorit lär det bli i vilket fall.

Volvo XC40 Foto: LISA MATTISSON

Mitsubishi Outlander PHEV

Pris: från 399 900 kronor.

Kommentar: Konkurrenterna nafsar Mitsubishi i hälarna men fortfarande står Outlander som laddhybrid där relativt ensam på toppen. En stor, rymlig och bekväm suv med bra räckvidd till relativt lågt pris. Det är fortfarande svårslaget. Mitsubishi har inte heller, som flera konkurrenter, haft svårt med leveranserna. Så gör som Expressen- och Almedalsprofilen Niklas Svensson – kör Mitsubishi Outlander PHEV.

Mitsubishi Outlander PHEV Foto: LISA MATTISSON

Ford Mondeo PHEV

Pris: ej klart

Kommentar: Etanol eller laddhybrid? Det har för alla som vill köra miljövänligt varit det svåra valet. Men varför välja? Bilhandlaren Per Carstedt kom till Almedalen med ett helt eget bygge. En etanolkonverterad laddhybrid vilket sänker CO2-nivån till under gränsen för miljöbilsbonus. Det är kul med nya fräcka initiativ och det här känns ju bättre än de dieselhybrider flera stora tillverkare säljer.

Ford Mondeo PHEV. Foto: LISA MATTISSON

Volkswagen Passat GTE

Pris: från 458 500 kronor.

Kommentar: Volkswagen är tillbaka med en uppdaterat Passat GTE. Det tackar många tjänstebilsförare för och också alla de 3 000 bilkunderna som köat till bilen efter det att VW stoppade produktionen förra året. Längre räckvidd och lägre CO2-siffror utan någon betydlig prishöjning. En storsäljare i Sverige.