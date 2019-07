Mattias Käll är egentligen bildkonstnär och skulptör, men bestämde sig för drygt ett år sedan för ett nytt projekt som slutligen mynnade ut i en performance genom Visby under Almedalsveckan. Under året har han samlat all plast som han och familjen har konsumerat.

Idén uppstod eftersom sorteringskärlet under diskbänken alltid fylldes på så snabbt. Han har tidigare bedrivit årslånga undersökande konstprojekt och bestämde sig för att granska plasten.

– Det är så mycket plast som vi får med oss när vi handlar prylar. Det är intressant att betrakta klimat och miljö ur konsumtion och våra beteenden.

Mattias Käll vandrade genom Visby med 118 säckar plast

Mattias Käll började fota den insamlade plasten på olika platser i naturen varje månad, i takt med att plastberget växte allt större.

– Jag ville visa den här krocken mellan det fina och det fula, och sådant som aldrig kommer att bli en del av det naturliga kretsloppet. Förr eller senare hamnar plasten i naturen ändå, även om vi är bra på att ta hand om den. Vissa delar som skräp, andra som koldioxid efter förbränning, säger han.

Efter ett år hade han 118 påsar fulla med plastförpackningar. Efter att ha vistats på en utställning fick påsarna följa med till Visby och Almedalsveckan.

– Vi är en normalkonsumerande familj och den här mängden blev det.

Mattias vandring med 118 säckar. Foto: Elin Käll / Elin Käll

På tisdagseftermiddagen tog Mattias Käll alla 118 påsar med plast och bar dem runt Visby som ett performance. Många vände förvånat på huvudet när han kom släpande på den stora samlingen plast i de trånga gränderna.

– Jag ville försöka känna på tyngden av all plast och bära den. Det blev en slags skamfylld vandring för att visa upp all den här konsumtionen, som man kanske inte riktigt vill kännas vid. Det kändes passande att göra sig själv lite obekväm, säger Mattias Käll.

– Man fick ursäkta sig för att komma fram för det var ju trångt.

”Ett problem som vi bara skjuter på framtiden”

Förutom ”skamgången” genom Visby hade han ställt upp en avgjutning av sin sons ben i plast på Donners plats.

– Det var en reflektion över att det här är något som vi lämnar över till nästa generation. Det är ett problem som vi bara skjuter på framtiden.

Vad tycker du om den svenska klimatdebatten?

– Den är på en bra nivå, vi diskuterar ju problemet på allvar. Sedan är det en bit kvar tills vi har alla lösningar. Det krävs en rätt stor omställning och för mig blev det intressant att granska mitt eget avtryck, säger Mattias Käll.