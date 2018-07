Madestams tre höjdpunkter i Almedalen

1. Valrörelsen kan påverka opinionen

Foto: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN

”Valrörelsen är till för de som kommer sent till festen”, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson. Det betyder att det kan hända saker med opinionen de kommande månaderna. Alla väljare är inte lika nördiga som många av oss i Almedalen där många har rätt klart för sig hur rösten ska läggas. Tvärtom är många inte alls så insatta, och använder då just valrörelsen till att skapa sig en uppfattning. I nuet är det nog flera partier som är tacksamma över att vissa släntrar in sent till partajet.

2. Därför lyfter inte Kristdemokraterna

En av lösningarna på Kristdemokraternas problem stavas Alf Svensson. Foto: VILHELM STOKSTAD/TT / TT NYHETSBYRÅN

Trots att Kristdemokraterna talar så mycket om vård och omsorg så lyfter det inte – varför? Jo, för det partiet säger nu borde sagts för två år sedan. Åren i opposition borde använts till att hitta sin identitet i stället för att bekänna sin trohet till Alliansen, och hålla en hård linje i migrations- och kriminalitetsfrågan. Partiets potentiella väljare värnar om humanism, familj och vård/omsorg. Ett råd till Busch Thor: lyssna på gamla Alf Svensson-tal och kör på hans linje fram till 9 september. Det kan i alla fall inte försämra nuvarande läge.

3. Hängmattan kan bytas mot storm

Foto: VILHELM STOKSTAD/TT / TT NYHETSBYRÅN

I morgon kväll går huvuddelen av det politiska Sveriges på semester. Men semester är ingen garanti för politiskt lugn. Förra sommaren tornade Transportstyrelsen upp på krishimlen. Mitt under bästa sommarveckorna tycktes vi inte långt ifrån ett extra val. Journalister tar också semester. Men inte alla. Inte heller världen tar semester. Alltså kan kriser uppkomma de kommande veckorna, och en sådan kan rita om hela politiska kartan. Alltså, ligg still i hängmattan, men var beredd på att lugnet snabbt kan bytas mot storm.