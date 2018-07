Kristersson 111 procent mer delad än Kinberg Batra

Telenor nördar ned sig rejält i sitt mobilnät under Almedalsveckan och gör en riktad mätning av hur mycket data som besökarna skickar i väg under partiledartalet.

Det görs genom att uppladdad mobildata i Almedalsparken mellan 19 och 20 jämförs hur det såg ut vid samma tid förra året när partiledaren talade.

I Ulf Kristerssons fall ger det en tydlig bild av att han väckte mer engagemang än företrädaren Anna Kinberg Batra. Han fick besökarna att skicka i väg 24,3 megabyte data jämfört med förra årets M-notering på 11,5 mb.

”Vi måste även väga in väderlek”

– Valår och ett allt mer accelererande mobilsurfande hos svenskar är troliga anledningar som kommer spela in under veckans lopp och vi ser redan nu en stor ökning mot ifjol. Men vi måste även väga in väderlek och vilken dag som respektive politiker talar på, säger Niclas Bergervik, tf nätexpert på Telenor.

