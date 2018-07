KD-politikern om S-ministern: ”Dum jävla hora”

I kväll kliver Ebba Busch Thor upp på Almedalsscenen. I de två senaste Almedalstalen har KD-ledaren fokuserat på vilka värderingar som präglar Sverige.

– Till alla er som tröttnat på politiker som inte vågar ta de svåra värderingsdiskussionerna. Jag kommer vända mig till er som vill hjälpa era medmänniskor, som tycker att vi ska sträcka ut en hjälpande hand – även till människor vi inte känner. Som vill ha politiker som vågar tala om Sverige, och som håller rent mot extremister, sa hon förra året.

Expressen kan nu, tillsammans med den antirasistiska tidningen Expo, avslöja vilken typ av värderingar som sprids av en av partiets egna kandidater - Erik Ivarsson i Sundbyberg utanför Stockholm.

Ivarsson var för några år sedan medlem i Sverigedemokraterna och han har synts på möten med SD Stockholms län. Men inför årets val så kandiderar han för Kristdemokraterna i kommunvalet.

Vill införa dödsstraff

Ivarsson, som också engagerat sig i organisation Unga aktiesparare, blandar sina inlägg om aktier och investerarträffar med grova attacker på sitt Twitterkonto.

I september förra året frågade han på engelska om det är dags att införa dödsstraff igen - på grund av muslimer:

”The muslims are raping our nations. Time to bring back the death sentence?”

Vanliga måltavlor för hans twittrande är kvinnor i politiken. När Centerpartiets Twitterkonto i januari i år, under en bild på C-ledaren Annie Lööf, skrev ”Vi blir stolta över att Sverigedemokraterna ser oss som deras främsta politiska motpol.” så svarade Ivarsson:

”Nej, ni ska dö och brinna i helvetet.”

”Annie Lööf är en landsförrädare”

I april i år riktade han sig igen mot Annie Lööf:

”Idioten säger detta, och importerar sen mer afrikanska våldtäktsapor som knullar sönder och våldtar svenska kvinnor. Stabilt - noll självkritik. Annie Lööf är en landsförrädare och ett hot mot Sverige och svenska folket. Avsätt!”

I mars i år gick han också på socialminister Annika Strandhäll, S, efter att hon till Expressen sagt ”Vi har varit naiva på tal om skojarföretag inom PPM-systemet. Då skrev Ivarsson:”

”Nej, du har varit en dum jävla hora - igen”.

I april kommenterade han en debattartikel om flygskatten i Dagens Nyheter:

”Era satans jävla kommunistiska kuksugare, landet ska förstöras till varje pris asså... In med fler våldtäktsapor och kriminella! FYLL PÅ BARA!”

”Negerkaos”

Vid flera tillfällen lägger han upp videor på bland annat flyktingar i Europa eller på svarta i Sydafrika och skriver: ”negerkaos”.

I mars i år kom han med uppmaningen:

”Ni som inte redan har planer att omlokalisera er bort från det här negerkaoset bör skaffa er sådana omgående”.

Vid flera tillfällen förespråkar han avrättningar av misstänkta brottslingar, och i början av juni kommenterade han att han fått mobilen stulen:

”Negerjävlar har snott min telefon, så är lite off från twitter ett tag. Jävla svartmuskiga horbarn.”

Varför använder du ord som ”negerjävlar” och ”jävla svartmuskiga horbarn”?

– Mmm, ja hur ska man säga? Det är starka ord, skrivet i ett väldigt känsligt tillstånd, säger Ivarsson till Expressen.

Varför kallar du Strandhäll för ”dum jävla hora”?

– Ja, det skulle ta ganska lång tid att förklara.

Gör ett försök.

– Ja, det är väl bara att kolla på samhällsutvecklingen de senaste fyra åren under den här mandatperioden, då de varit med och styrt. Man kan inte säga att det varit intelligent direkt. De har sålt ut landet.

Men ”hora”?

– Ja men det brukar jag säga att det är vi alla, på ett eller annat vis.

”Personliga åsikter”

Varför använder du ordet ”neger”?

– Ja, kanske slant på tangenterna.

Tycker du att dina åsikter som du torgför på Twitter går i linje med Kristdemokraternas politik?

– Det vet jag inte. Det här är mina personliga åsikter, säger Ivarsson och tillägger att han blev ombedd att stå på KD-listan och att han inte sökt det själv.

Maria Bohman Kreij är KD:s kommunalråd i Sundbyberg och förstanamnet på partiets lista i kommunvalet:

– Det här gör mig av naturliga skäl upprörd. Den här personen har ingenting att göra i vårt parti. Han kommer att uteslutas omedelbart.

Maria Fälth är ordförande för KD i Stockholms län:

– Det gäller att göra en rejäl koll. Det är bara att erkänna – det har vi inte gjort i det här fallet.

– Jag vill från partidistriktet be de människor som blivit utsatta för hans nedsättande och klandervärda ord om ursäkt.

Expressen har sökt KD:s partiledning för en kommentar.