Klockan 19 klev Centerledaren upp på Almedalsscenen. Hon började med att rikta sig mot nazisterna som sett på Visbys gator i år igen. På scenen stod en tom stol, iklädd en regnbågsflagga.

– Hatet får aldrig vinna över vårt öppna, fria Sverige. Under det senaste året har ett antal våldsverkande nazister misshandlat kvinnor, hotat homosexuella, stört politiska tal. Den våldsbejakande extremismens våld och hot kränker andra människors möjlighet att våga yttra sig.

Hon fortsatte med att lyfta fram insatser som behövs i flera utanförskapsområden i storstäder, där otryggheten har blivit utbredd. Metoderna för att komma åt det finns i januariavtalet mellan regeringen och Centerpartiet och Liberalerna - genom att underlätta för människor att få ett första jobb och genom fler poliser.

– Genom Januariavtalet tar vi nu viktiga steg för att öka tempot i arbetet med att riva murarna runt arbetsmarknaden, se till att fler kan få det första jobbet, en lön och en framtid.

Gick till storms mot rasism mot muslimer

Rungande applåder fick Lööf från publiken när hon gick till attack mot identitetspolitik, både från vänster och höger. Hon räknade upp flera exempel på frän rasism som riktas mot exempelvis muslimer.

– Inget rättfärdigar att muslimska kvinnor kallas ”påskkärringar” på bussen, spottas i ansiktet och får slöjan rykt från huvudet.

Hon riktade sig också mot de borgerliga debattörer - på ledarsidor som Svenska dagbladets och Göteborgs-Postens - som uttryckt oro över en förändrad demografi i Sverige till följd av invandringen.

– Inget rättfärdigar att man från höga hästar klankar ner på utländska, flitiga butiksinnehavare och produkterna i deras närköp för att man inte klarar av att hantera sin egen ängslighet inför olikheter, sa Lööf och fortsatte:

– När detta är åsikter som luftas öppet, ja, då har identitetspolitiken till höger och vänster, som sätter människors hudfärg, religion eller kön främst, gått för långt. Det är då den liberala humanismen behövs som mest.

Sänkt skatt för glesbygdsbor

Annie Lööf tog också upp den landsbygdsfråga som hon lyft under Centerpartiets dag i Almedalen - den enligt partiet orättvisa klyftan mellan stad och land när det gäller skatter och samhällsservice. Lööf har pekat på att skattenivån i många glesbygdskommuner är betydligt högre än den är i storstäder, men samtidigt så är välfärden och samhällsservicen sämre.

Partiet har därför under torsdagen föreslagit ett höjt grundavdrag för människor som bor i de så kallade stödområdena A och B, som i stort sett motsvarar Norrland. Ett höjt grundavdrag med 11000 kronor per år skulle ge medianinkomsttagaren sänkt skatt med drygt 3700 kronor per år.

– Alla delar av vårt land har bidragit till vårt välstånd, då ska också det välståndet komma alla till del. För att utjämna skillnaderna och skapa en positiv förändring, mot ett tryggare och mer rättvist Sverige, vill vi höja det årliga grundavdraget för 1,2 miljoner svenskar på landsbygden.

Försvarade avtalet med regeringen

Annie Lööf försvarade också januariavtalet som hennes parti har ingått med regeringen och Liberalerna.

– Verkligt ansvarstagande handlar just om att förhålla sig till verkligheten, inte utgå från önsketänkande. Verkligt ansvarstagande kan inte heller strunta i majoriteter och chansa, lägga alla ägg i någon annans korg. Och låta något av ytterkantspartierna avgöra Sveriges framtid.

Lööf fortsatte:

– Ska vi bygga Sverige tryggare och starkare, då krävs modiga reformer. Januariavtalet ger oss just detta. Liberaliserar vårt land på ett sätt som gör oss starkare, mer jämlika och som steg för steg också bygger en ny trygghet.

Berömde motståndarna

Centerledaren hade också en försonande ton mot många av sina politiska motståndare, också till dem som inte ingått januariavtalet:

– Jag vet hur starkt engagemanget för vård- och äldrefrågorna är hos Ebba Busch Thors kristdemokrater. Tillsammans kan vi stärka välfärden och ge fler en ännu starkare trygghet.

– Fundamentet i en ny trygghet är också en närvarande rättsstat i hela landet. Jag vet hur stark viljan är hos Ulf Kristerssons moderater att bekämpa brott och kriminalitet, skapa ett tryggare Sverige. Ett mål vi kan nå tillsammans.

Jobba mot rasismen tillsammans med Sabuni

En särskild roll pekade Lööf ut att den nya L-ledaren Nyamko Sabuni - en roll som Lööf vill bära tillsammans med henne:

– Rösten för det öppna, toleranta Sverige får aldrig tystna. Jag högaktar Liberalernas tydliga kamp mot högerextremism och populism. En liberal kamp som jag gärna fortsätter driva ihop, sida vid sida med Nyamko Sabuni.

Nyamko Sabuni gjorde precis som Annie Lööf i dag att hon ställde en tom stol på scenen, just för att markera mot hatet från nazisterna.