Minst 29 transpersoner har mördats i USA under 2020 – vilket är den högsta siffran som finns dokumenterad. Tidigare siffra var 27 personer under hela 2019, enligt Human Rights Campaign, en organisation som värnar om HBTQ-personers rättigheter.

Organisationen är tydlig med att det är ”minst” 29 personer då man misstänker att det finns ett mörkertal.

”Vi säger ’minst’ för att det alldeles för inte rapporteras om de här historierna eller så rapporteras det helt fel. De här offren, precis som oss andra, är kärlekspartners, föräldrar, familjemedlemmar, vänner och medborgare. De arbetade, gick i skolan och närvarade i kyrkan. De var riktiga människor, människor som inte förtjänade att få sina liv ifråntagna”, skriver Human Rights Campaign på sin hemsida.

Nytt mord nyligen

Uttalandet kommer med anledning av mordet på Mia Green nyligen.

29-åringen sköts i nacken och avled senare på sjukhuset i Philadelphia i delstaten Pennsylvania. Polisen grep senare en 28-årig man, Abdullah Ibn El-Amin Jaamia, misstänkt för mordet.

– Vi förstod absolut ingenting av hans inledande vittnesmål, vilket stärkte våra misstankar, berättar Jason Smith, befälhavare vid polisen i Philadelphia, för Philadelphia Inquirer.

People skriver att våld mot transpersoner i första hand har riktats mot svarta och människor med latinamerikanskt påbrå.

Myndigheten Philadelphia's Office of LGBT Affairs skriver i ett uttalande:

”Det senaste i raden av våld mot personer i vår community är en dyster påminnelse om den pandemi av våld som pågår mot transindivider. Det är en kris som inte får tillåtas fortsätta längre. De otaliga, smärtsamma förluster av personer bara i år, i synnerhet bland svarta transpersoner, påminner oss om att det finns mycket jobb kvar att göra för att nå full jämställdhet, respekt och rättvisa för oss alla”.

Uppges ha känt varandra

Enligt Philadelphia Inquirer avlossade gärningsmannen tre skott mot Mia Green efter att en ordväxling uppstått inuti ett fordon.

Vad Mia Green och gärningsmannen hade för relation framkommer inte, men en talesperson för transcommunityn i Philadelphia skriver på Facebook:

”För alla som ser det här vill jag göra det väldigt klart att den här unga kvinnan inte mördades av någon som inte visste vem hon var eller någon som inte visste att hon var en transperson. Hon mördades av någon som hon hade haft en långvarig relation med vilket inte sällan är fallet! Sluta skylla på transpersoner för att de mördas!”

”Kusin, vi saknar dig”

Mia Green är inte den första transpersonen som har mördats i Philadelphia i år.

I juni hittades Dominique Fells, 27, mördad i en flod i staden. Efteråt konstaterades att Dominique Fells misshandlats och knivhuggits flera gånger, så pass illa att hennes ena ben hittades en bit bort från övriga kroppen. Sedan dess har polisen efterlyst 36-årige Akhenaton Jones som misstänkt för mordet.

Så sent som i augusti sköts 24-åriga Kee Sam, även hon en svart kvinna, till döds på ett hotell i Lafayette i delstaten Louisiana.

”Kusin, vi kommer att sakna dig”, skriver en släkting på Kee Sams sista bild på Instagram.

– Vi vet att svarta transkvinnor drabbas oproportionerligt mycket av det här våldet, och trots det fortsätter alldeles för många att vara tysta om det, säger Tori Cooper vid Human Rights Campaign, enligt GayTimes.

Presidenten gav stöd till anti-trans-lagar

Enligt en rapport från 2014 har 41 procent av transpersonerna i USA någon gång försökt att ta sitt liv – att jämföra med 4,6 procent för den övriga befolkningen.

HBTQ-personer har fruktat att president Donald Trump skulle komma att påverka deras liv efter att han tidigare gett sitt stöd till anti-trans-lagar i delstaten North Carolina. Vicepresident Mike Pence har stöttat ett förslag om att med statliga medel behandla människor som ”vill förändra sina sexuella beteenden”. Pence har även bekräftat att man kan komma att riva upp och förändra de juridiska rättigheter för HBTQ-personer som Barack Obama skrev under sommaren 2014.

En förändring som skulle göra det enklare och rentav lagligt att diskriminera HBTQ-personer i samhället.