”Du gör vad du har lust med utan konsekvenser”

En ny grov våldsvåg har drabbat Stockholmsområdet.

Enligt Max Åkerwall, biträdande kommenderingschef för skjutvapenvåld i polisregion Stockholm, går skjutandet allt längre ner i åldrarna. En utveckling som accelererat under 2022.

– Tidigare var man kanske 20-25 år när man begick de här brotten. Nu ser vi att man är mellan 14 och 17, säger Max Åkerwall till SVT.

Max Åkerwall, biträdande kommenderingschef för skjutvapenvåld i polisregion Stockholm. Foto: SVT

Enligt Åkerwall är hälften av de som just nu sitter frihetsberövade för skjutvapenvåld i region Stockholm under 17 år, 75-80 procent är under 18.

”Finns många orsaker”

Två av alla dessa ynglingar greps i onsdags misstänkta för att ha skjutit 25 skott med automatvapen mot en lägenhetsdörr i Gubbängen i södra Stockholm.

Pojkarna är 14 och 15 år gamla och båda var på rymmen från HVB-hem. De är folkbokförda i samma mellansvenska kommun, där förste socialsekreteraren på enheten för barn och ungdom inte vill kommentera de enskilda fallen. Men hon ger sin bild av hur så unga personer kan hamna så snett.

– Det är otroligt allvarligt, men det finns lika många orsaker som ungdomar. Vi vet att starka krafter drar i dem, det är äldre kriminella som lockar. Sedan kan det finnas riskfaktorer – våld i hemmet, missbruk, föräldrar som inte klarar att vara föräldrar.

Sekretessen lättas

Nu är 15-åringen häktad medan 14-åringen omhändertagits av socialtjänsten. Båda har varit föremål för åtgärder som uppenbart inte har fungerat.

Har socialtjänsten verktyg för att hantera pojkar som hamnar så här snett?

– Verktygen behöver utvecklas, men det sker mycket utveckling nu där lagstiftaren till exempel vill lätta på sekretessen mellan skola, socialtjänst och polis. Vi behöver samverka ännu mer. Det tror jag på, säger socialsekreteraren.

Det senaste året har det även skett flera fullbordade mord där de misstänkta skyttarna är tonåringar.

– En 16-åring sitter häktad för mordet på ett gym i Stockholm i mars.

– En 15-åring häktad för att ha skjutit ihjäl en man på köpcentret Emporia i Malmö en fredagseftermiddag i augusti.

– En 16-åring misstänks för inblandning i ett mord i Ronna i Södertälje i oktober.

Färre ungdomsgrupper

Nu hörs teorier om att den slopade straffrabatten för 18-20-åringar som begår grova brott leder till att gängen anlitar ännu yngre pojkar för att utföra mord och sprängningar. Andra menar att det är polisens allt färre ungdomsgrupper som ligger bakom utvecklingen. Men det finns egentligen ingen forskning som förklarar varför tonåringar blir mördare i Sverige.

Enligt Marie Torstensson Levander, seniorprofessor i kriminologi vid Malmö universitet, borde mer resurser ha lagts på forskning om grovt vapenvåld för flera år sedan.

– Vi har mycket forskning om var man skjuter och när, men nästan ingen orsaksforskning. Varför händer detta i Sverige och vad är det för mekanismer som triggar i gång det här?

Låg moral

Torstensson Levander forskar själv om varför unga dras in i kriminalitet, men inte specifikt grov gängkriminalitet. Hon menar att det finns en övertro på sociala faktorer som den enda orsaken.

– Det här är ungdomar med låg moral och svag självkontroll. De tycker att regler inte är viktigt, de rör sig i miljöer där det inte finns vuxna. Tillvaron är ostrukturerad, du gör vad du har lust med utan att det blir några konsekvenser.

Vad måste göras för att stoppa utvecklingen?

– Man måste ta detta på allvar, som man gör med hälsoproblem. Man satsar ordentligt på forskning, analyserar orsakerna och vidtar åtgärder. Här har man börjat i fel ände. Man tar inte problemet på tillräckligt stort allvar, säger Marie Torstensson Levander.

LÄS MER: Kim Malmgren svarade på frågor om våldsdåden

LÄS MER: Nu måste regeringen rivstarta mot sprängvåldet

Ministerns ord om gangsterrap

Gunnar Strömmer: ”Inga ursäkter att romantisera brott”.

Eva funderar på att flytta: ”Fönstren skakade”