Allt fler misskötsamheter på anstalter

Det är 4 000 fler än året innan, enligt statistik från Kriminalvården.

– Den grova organiserade brottsligheten har ökat och naturligtvis är det så att när de här personerna lagförs och kommer in i Kriminalvårdens verksamhet så tas attityden med in i våran verksamhet och blir en rejäl utmaning för vår myndighet att hantera, säger Peter Ask, huvudskyddsombud och arbetsmiljöansvarig inom Kriminalvården, till Ekot.

Misskötsamheter är bland annat då intagna inte lyssnar på personal, tar in förbjudna föremål eller vägrar utföra arbete eller studier som de tackat ja till, rapporterar Ekot.

– Klienttillströmningen har skenat i väg, just nu är överbeläggningen en sak som bidrar till misskötsamheter, säger Ask.