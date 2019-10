Vem var Abu Bakr al-Baghdadi?

Abu Bakr al-Baghdadi föddes som Awad Ibrahim al-Badri nära staden Samarra i Irak år 1971. Enligt jämnåriga var han i ungdomsåren djupt troende, blyg och förespråkade ickevåld.

När USA invaderade Irak 2003 hjälpte al-Baghdadi till att bygga upp en militant grupp. Året därpå greps han och placerades i det ökanda fängelset Abu Ghraib, men släpptes senare samma år då han ansågs vara obetydlig.

När den tidigare IS-ledaren Abu Omar al-Baghdadi dödades i april 2010 tog Abu Bakr över terrorsekten.

Vilka brott har han gjort sig skyldig till?

Abu Bakr al-Baghdadi organiserade en självmordsattack i Bagdad den 28 augusti 2011. Målet var sunnimuslimernas största moské, Umm al-Qura, och 32 personer dödades.

Han anses ha varit ansvarig för ett stort antal terrordåd utförda av självmordsbombare.

Vad ville han åstadkomma?

Abu Bakr al-Baghdadi och IS har vid ett flertal tillfällen gett uttryck för sina visioner om att erövra västvärlden. al-Baghdadi har bland annat, i ett inspelat meddelande, sagt att IS skulle marschera till Rom – vilket tolkades som en symbol för väst. Även Spanien nämndes som ett land som skulle erövras.

IS utropade hela världen som ett enda kalifat i juni 2014. Kalifatet skulle kallas ”Kalif Ibrahim”.

Vad gjorde IS under hans tid?

IS expansion tog fart på allvar under 2014, då terrorsekten erövrade Raqqa i Syrien och al-Falluja, Tikrit och Mosul i Irak. Vid moskén i den sistnämnda staden utropar al-Baghdadi sitt kalifat.

Under de följande åren tar terrorsekten tusentals kvinnor och flickor som sexslavar. Man mördar västerlänningar och yezidier. Kristna i Libyen halshuggs av jihadister och IS tar ansvar för brutala självmordsattacker i Europa. Även ”otrogna” muslimer mördas av IS.

Kurdledda SDF, som stöttas av USA, börjar bekämpa terrorsekten allt hårdare.

Från 2016 börjar IS förlora allt mer territorium. 2019 tappar man slutligen sitt sista fäste i staden al-Baghuz i Syrien. Turkledda SDF meddelar att kalifatet har fallit.

Hur många gånger har han förklarats död?

I november 2014 gjorde obekräftade uppgifter gällande att al-Baghdadi dött efter ett luftangrepp på Mosul. Andra uppgifter hävdade att han skadades.

I juni 2016 hävdade medier i Mellanöstern att IS-ledaren dödats efter en amerikansk bombräd mot Raqqa. Dessa uppgifter togs sedan tillbaka. I oktober senare samma år hävdade flera källor att al-Baghdadi förgiftats men överlevt.

I juli 2017 påstod statlig syrisk tv att en rysk luftattack dödat al-Baghdadi. Bara några dagar senare rapporterade Irans statliga nyhetsbyrå IRNA att IS-ledaren ”definitivt var död”. Även den irakiska nyhetsbyrån Al Sumari rapporterade samma uppgifter ett par veckor senare. Informationen kom från ett internmeddelade inom IS som gjorde gällande att ledaren dött, men uppgifterna dementerades av den kurdiska officeren Lahur Talabany:

– Vi är 99 procent säkra på att han lever, sa han till Reuters.

I slutet av oktober 2019 rapporterar Newsweek att al-Baghdadi har dödats av amerikanska specialstyrkor i Syrien.

Expressens korrespondent: ”Det är han som är IS”