Allan Widmans varning: Köer till vapensmederna

Försvarsberedningen har kallats in för att försöka enas om snabba satsningar efter ÖB:s larm om att grundläggande materiel saknas. Men då de åtta riksdagspartiernas representanter inte kom överens under förra veckan fortsätter förhandlingarna under tisdagen i Stockholm.

Allan Widman, (L), som till vardags bor i Malmö och som suttit i försvarsutskottet sedan 2002, är hoppfull.

– Vi ska försöka komma fram till vad vi kan göra i termer av omedelbara åtgärder för att förstärka vår förmåga. Jag är väl lite hoppfull att vi ska nå en ganska bred politisk enighet faktiskt.

Tror du att det löser sig i morgon?

– Ja, jag tror det måste lösa sig i morgon, annars hinner det inte alls lösa sig under våren. Klockan är sen.

– Vi har vaknat sent i vårt land. Det har många olika förklaringar, bland annat att vi har haft fred i 209 år. Det påverkar politiker och klimatet i samhället.

L vill ställa Sverige på krigsfot

Samtidigt beskriver Allan Widman förhandlingarna som ”hårda”.

– Jag har förhandlat försvarsekonomi med Socialdemokraterna nu i två decennier och jag vet att de har svårt för att släppa till på just försvarsområdet. Faktum är att de säger nästan alltid nej till varenda krona, den här gången också, från början skulle det bara vara inom de ekonomiska ramar som fanns för försvaret.

– Nu har man ändå förstått att vi inte kan trolla utan måste tillföra mer medel i förtid. Det handlar om att köpa in sådant som krävs för uthållig strid såsom drivmedel, ammunition, personlig utrustning, mediciner. Allting som man nu saknar i Ukraina efter bara två veckor.

Liberalerna vill ställa Sverige på krigsfot, vilket är oerhört kostsamt enligt Allan Widman. Samtidigt påpekar han att Tyskland har satsat tusen miljarder på upprustning.

– Det handlar om att köpa in en massa vapen och ammunition. Just nu satsar alla länder i Europa. Det kommer bildas köer framför vapensmederna. Det kommer bli budgivning.

Se mer: Det talar emot att Kina kommer stödja Ryssland