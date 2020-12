Alla vuxna ska vaccineras under första halvåret 2021

– Vi är fortfarande mitt i maratonloppet som vi vet att den här pandemin är, och i det är vintern en lång uppförsbacke. Ska vi klara den så måste vi hålla ihop om än på avstånd, men det finns en ljusning, det finns en vår, det finns ett nästa år. Vaccineringen kommer, inledde Lena Hallengren med på tisdagskvällens presskonferens.

Under den presenterade hon, tillsammans med Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation, att staten och SKR ingått i en ”historisk överenskommelse” för att genomföra vaccinationerna.

– Kärnan i den överenskommelsen är att staten åtar sig att betala för vaccin och för vaccinationerna, och regionerna vaccinerar, sa Lena Hallengren, och fortsatte:

– Regeringens och SKR:s gemensamma mål är att alla som är 18 år och äldre, och alla under 18 i riskgrupp, skyndsamt ska vaccineras. Det innebär det första halvåret under 2021.

”Ambitiöst och utmanande mål”

Det har tidigare hörts olika bud om när massvaccineringen ens kan vara i gång – det har pratats om att det varit realistiskt att tro att den inte ska kunna påbörjas förrän efter sommaren.

Nu är alltså planen att hela den vuxna befolkningen ska ha vaccinerats under 2021 års första sex månader.

– Det är ett ambitiöst och utmanande mål, och något som vi är helt överens om. Vi ska nå ut till hela befolkningen med information och kunskap om covid-19-vaccin, och vi vill att så många som möjligt ska vaccinera sig, sa Marie Morell.

Vaccinnotan: över 9 miljarder

Totalt har regeringen avsatt över 9 miljarder till Sveriges vaccinering mot coronaviruset, sa Lena Hallengren.

De kommer att ersätta regionerna med 275 kronor per given dos vaccin – 550 kronor per person om två doser ges.

700 miljoner kronor betalas ut till regionerna, ”enligt målbilden när man vaccinerar många under kort tid”.

400 miljoner betalas ut till regionernas vaccinationsförberedelser, utöver de 300 miljoner som aviserats tidigare.

Sedan tidigare har 4,5 miljarder avsatts för landets inköp av vaccin.

