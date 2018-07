Strax före klockan 14, svensk tid, kom beskedet: Samtliga tolv pojkar och deras tränare har räddats ur den thailändska grottan efter en stor räddningsinsats.

Det uppger flera medier, däribland The Mirror, under tisdagseftermiddagen, svensk tid.

Uppgifterna bekräftas också av den thailändska marinen som i flera dagar har arbetat med den spektakulära räddningsinsatsen.

Strax före klockan halv två på eftermiddagen, twittrade nyhetsbyrån AP att tre ambulanser med påslagna sirenljus lämnade platsen.

Strax därefter kom glädjebeskedet om att samtliga pojkar och deras tränare räddats.

Den intensiva räddningsaktionen på platsen är därmed avslutad.

Ska genomgå flera hälsotester

Nu förs pojkarna och deras tränare till sjukhus för att genomgå liknande medicinska undersökningar som de första åtta pojkarna har genomgått sedan de räddats. De fick lämna blodprover, genomgå lungröntgen, hjärt- och ögontester samt även göra mentala tester. De ordinerades även antibiotika och vaccin mot rabies. Till följd av infektionsrisken fick pojkarna inte träffa och krama sina föräldrar, utan enbart prata med dem mellan en glasvägg inne på sjukhuset.

Räddningsinsatsen i Tham Luang-grottan pågick i tre högintensiva dygn.

Under söndagen lyckades dykare få ut fyra, av de tolv fotbollspojkarna, som transporterades direkt till sjukhus. Under måndagen fick ytterligare fyra pojkar komma ut från grottmassivet.

Under tisdagsmorgonen inleddes den tredje dagens intensiva räddningsinsats. Klockan 10.08, lokal tid, gick de första dykarna in i grottmynningen för att ta sig in till de fyra återstående pojkarna och deras tränare. Det var ett både farligt och vanskligt uppdrag, då dykarna bitvis tvingades simma under vattnet i trånga passager för att nå formationen där pojkarna och deras tränare uppehållit sig de senaste två veckorna.

Men till var uppdraget slutfört.