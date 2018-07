Alla län utom tre drabbat av skogsbränder: ”Ansträngt”

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, bistår med resurser som brandslangar, motorsågar och terrängfordon till räddningstjänsterna runtom i landet.

– Vi ser att det pågår bränder på väldigt många olika ställen. Det är många som behöver extra resurser och som har fått det också, säger Mikael Westerlund, till DN.

Kontakt med grannländer

Under lördagen brann det i alla utom tre svenska län. Bland annat är Jämtland hårt drabbat där åskoväder har orsakat rekordmånga larm.

Enligt Mikael Westerlund har räddningstjänsterna löst de bränder som uppstått på ett väldigt bra sätt. Samtidigt håller MSB löpande kontakt med våra grannländer och EU i fall det skulle finnas behov av hjälp utifrån.

– Det är många som har jobbat länge, det har varit lite av en skogsbrandssäsong och det behövs mycket resurser. Vi försöker hela tiden vara på tårna och vara proaktiva för att se till att det finns resurser, säger Mikael Westerlund, till DN.

Trotsar eldningsförbudet

Den torra våren och den ovanligt varma sommaren vi har just nu gör att det lätt tar eld i skog och mark och det råder eldningsförbud på flera håll i landet.

Polisen i Stockholms län gick under söndagen ut och påminde allmänheten om att det råder totalt eldningsförbud i länet – under det senaste dygnet har de nämligen fått in över 60 samtal om grillning på platser där det inte är tillåtet, skriver DN.