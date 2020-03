Alkoholförsäljning förbjuds i coronakrisen

Vid midnatt natten till torsdag stängde Sydafrika ner fullständigt i minst 21 dagar. Under den tiden stoppas all flygtrafik inrikes och utrikes, all tågtrafik och långfärdsbussar. Parker i städerna, stränder, hotell, alla typer av boenden för turister, och alla nationalparker kommer att vara stängda. Invånarna får endast lämna sina hem för nödvändiga inköp, besök hos läkare och apotek och begravningar. Hundägare får bara gå runt sitt eget hus.

För att hålla ordningen i landet förbjuds också all försäljning av alkohol under den här tiden. Polisen har också skapat en hotline och bildat en särskild insatsstyrka för människor som utsätts för våld i hemmet.

Polis och militär ska upprätthålla ordningen.

Människor som bryter mot reglerna kan straffas med sex månaders fängelse.

Dödligaste dygnet i USA

USA har haft sitt dödligaste dygn i coronakrisen. Onsdagen blev den värsta hittills i USA med 233 dödsfall. Över 65 000 är smittade och 1 031 personer har dött.

I New York är det totalt kaos. Nära 4000 coronapatienter är nu inlagda på sjukhus i New York, rapporterar New York Times. Elmhurst-sjukhuset i Queens har det mest ansträngda läget just nu, skriver tidningen. Det senaste dygnet dog 13 personer på det sjukhuset och en läkare beskriver läget som ”apokalyptiskt”.

