Alice rymmer gång på gång: ”Vad ska jag göra?”

”Alice” befinner sig långt upp i norra Sverige. Det närmar sig första advent och hon är på rymmen igen. Hennes plan är att påkalla polisens uppmärksamhet och bli hämtad och förd till Stockholm för att göra den rättspsykiatriska undersökning som tingsrätten beordrat. Det är så hon brukar göra. Fly och sedan be om hjälp. Det finns inga bra alternativ: Ett liv på gatan eller inlåsning. Så har det varit för 21-åriga Alice, som egentligen heter någonting annat, de senaste fem åren.

Hon säger att hon behöver hjälp, vård, ett sammanhang och trygghet. Men hon känner sig övergiven och vet inte vad hon ska ta sig till. Så hon följer sina impulser. Tar droger, säljer sex och hoppas på att ett annat liv ska bli möjligt.

Snart ska Alice, som egentligen heter någonting annat, få veta om hon ska dömas till vård eller fängelse för det grovt olaga hot som hon befanns skyldig till tidigare i år. Ett försök att få uppmärksamhet, säger hon.

– Vad ska jag göra för att socialtjänsten ska lyssna, tänkte jag.

Så hon hotade med att utföra en skolattack.

– De sa ”äsch, du pratar bara”. Och det hade de ju rätt i, jag skulle aldrig göra något sådant – men jag fick lust att iscensätta det, bara för att visa dem.

Beväpnad med en machete begav sig Alice ut samtidigt som hon mejlade socialtjänsten och berättade vad hon höll på med. Snart greps hon av polis, häktades i en månads tid och så småningom slog domstolen fast att Alice skulle genomgå en rättspsykiatrisk utredning.

Hon är inte rädd för att hamna i fängelse, i alla fall inte om alternativet är rättspsykiatrisk vård.

– Det är jag livrädd för. Jag är så rädd för att bli inlåst på obestämd tid, igen.

Alices erfarenhet av institutioner - fyra olika HVB-hem och sex stycken Sis-boenden - har förändrat henne. Den Alice som fanns innan finns inte längre. Den flicka som briljerade i skolan, var intresserad av språk och religion, som inte ens vågade dricka energidryck och som drömde om att bli jurist har bytts ut mot en ung kvinna som ska utredas på rättspsyk. Hon har blivit dömd för narkotikabrott, olaga hot och anammat en kriminell identitet.

– Jag har behandlats som en brottsling så länge att jag till slut blivit en. Stigmatiseringen och avhumaniseringen har satt sina spår. Det känns som att folk kan göra vad de vill med mig.

Alice klandrar sig själv. Hon återkommer hela tiden till sina egna misslyckanden. Men hur länge kan man behandlas som en kriminell innan man till slut blir en?

Det är en nyckelfråga för Alice.

För en utomstående är de många våldtäkter och övergrepp som Alice har utsatts för det uppenbara traumat. Men för Alice handlar det minst lika mycket om att behandlas som en brottsling. Hon har transporterats av Kriminalvården, suttit i häkte tillfälligt under handräckning, övernattat på fängelse i väntan på transport till boende, satts i midjefängsel, låsts in på Sis och sett hur fem poliser rusar in i hennes rum som vore hon en terrorist.

– I en rättegång mot en sexköpare kom jag dit och fick höra att jag inte var ett brottsoffer, utan att staten var det. Det glömmer jag aldrig.

Som prostituerad har Alice känt sig stigmatiserad.

– Jag blev inlåst för att jag blev utnyttjad. Då förstod jag hur samhället ser på människor i prostitution.

När Alice hamnar i klorna på en hallick är hon inte ens 18 år fyllda.

– Jag trodde inte jag skulle få skulden eller utpekas som smutsig. Jag trodde helhjärtat på att jag var offret, men för varje dag som gick kände jag mig mer som en gärningsman.

– Är det rimligt att låsa in någon på Sis på grund av prostitution? frågar Alice.

Maria Andersson Vogel är fil.dr. i socialt arbete och forskare vid Kriminologiska institutionen på Stockholms universitet. Hon är en av de ledande experterna på tvångsvård av ungdomar, och då särskilt flickor.

– De är brottsoffer, men behandlas som brottslingar. Är det rimligt att låsa in flickor för att skydda dom mot andra människors handlingar?

Alice omhändertas med stöd av paragraf 3 i LVU. Det är en paragraf som bland annat säger att en ung person kan bli omhändertagen om denne ”beter sig på ett sätt som avviker från samhällets grundläggande normer och som innebär en påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling” och som därmed har ett ”socialt nedbrytande beteende”.

Men vad betyder det egentligen?

”Det finns en bild av att tjejer har svårare att hand om sig själva, men faktum är ju att tjejerna blir utsatta av andra. Vi låser in dem för att skydda dem, men de skulle egentligen behöva stöd och vård”, säger Maria Andersson Vogel. Foto: VESNA PREKOPIC / PRESSBILD

Expressen har hittat 39 domar som kom 2021 och som rör LVU och prostitution eller andra sexuellt destruktiva beteenden. Domarna omfattar 28 olika flickor eller unga kvinnor, och drygt 60 procent av dem har sålt sexuella tjänster. I nära hälften av fallen åberopas att de umgåtts med äldre killar/män eller varit i en destruktiv relation. Mer än en tredjedel av flickorna som omhändertagits med stöd av paragraf 3 i LVU har blivit utsatta för brott.

– Just det här med ”socialt nedbrytande beteende” är den vanligaste placeringsgrunden när det gäller flickor, säger Maria Andersson Vogel.

– Det kan handla om deras sexualitet, men också att de rymt hemifrån, använt droger eller att de befunnit sig i så kallade skadliga miljöer. Och det är i dessa miljöer som vuxna gör de här flickorna illa.

Maria Andersson Vogel menar att vi som samhälle har svårt att ha is magen och vara lugna när det gäller den här gruppen av tjejer:

– Det är något med de här tjejerna som gör oss så panikslagna. Vi blir så otroligt rädda: rädda för dem – och rädda om dem. Det finns en bild av att tjejer har svårare att ta hand om sig själva, men faktum är ju att tjejerna blir utsatta av andra. Vi låser in dem för att skydda dem, men de skulle egentligen behöva stöd och vård.

Bland domarna hittar vi exempel där ”tidig sexdebut”, ”sexuell i sociala medier” och ”graviditet” anförs som skäl till LVU-beslut. Maria Andersson Vogel påpekar att den flera hundra år gamla rädslan för att tappa kontrollen över flickors och kvinnors sexualitet kan ställa till det när den här typen av myndighetsbeslut fattas.

– LVU är ju per definition en skyddslag, inte ett sätt att straffa. Men ofta kan det vara så det känns för de som omhändertas efter att de själva utsatts för brott. Och att lagen är utformad så att omhändertagandet görs på grund av tjejens eget beteende kan ju öka på känslan av att bli anklagad. Man famlar efter halmstrån i ett försök att skydda, men det man gör är att slå ut allt annat, säger Maria Andersson Vogel.

Alice har under sitt liv blivit utsatt för en mängd övergrepp, ibland med tortyrliknande inslag. Det handlar om män som hon fått kontakt med på olika sidor på nätet.

– Först trodde jag att det här var helt vanliga killar och det var skönt att få deras uppmärksamhet. Men ganska snart fattade jag att något var fel. Jag var så ensam i skolan, jag hade inga vänner. Det här var mitt sätt att få något socialt umgänge. På ett sätt lät jag mig nog luras.

Två gånger har hallickar sålt henne och hållit henne inlåst

Första gången som Alice rymmer hemifrån och åker till Stockholm är det inte bara för att sälja sex – det är för att göra uppror mot sitt liv. Det är något som män i alla åldrar och från alla delar av samhället gärna utnyttjar. Två gånger har hallickar sålt henne, bevakat henne och hållit henne inlåst.

Alice vet inte hur många gånger hon har varit målsägande i rättegångar, än mindre hur många män som skadat henne.

Alices mamma ”Karin”, som egentligen heter något annat, vet inte heller. Hon berättar att det under en period kom brev med domar hem till henne flera gånger i veckan. Varje gång som polisen hittade Alice, tog hennes telefon och hittade chattar med sexköpare upprepades samma sak.

I Alices telefon hittades chattar med sexköpare. ”Först trodde jag att det var helt vanliga killar och det var skönt att få deras uppmärksamhet. Men ganska snart fattade jag att något var fel”, säger Alice. Illustration: HELENA KIEFFER, Foto: TT

Maladaptiv stressreaktion, dystymi, autism och borderline – det är diagnoserna som kommit på tal när det gäller Alice. Men varken Alice eller hennes mamma känner fullt ut igen henne i de beskrivningarna.

– Jag har aldrig fått någon riktig vård, eller en ordentligt satt diagnos. Jag vet att det är något som inte fungerar med mig, men vad? Det har jag aldrig fått klarhet i. Men jag tror att allt börjar med ett övergrepp som jag blev utsatt för i skolan när jag var åtta år.

I samband med det blir Alice tillbakadragen, ledsen och arg – och de sociala svårigheter som hon haft tidigare blir värre.

Hennes föräldrar fick kännedom om övergreppet först senare, och försökte då att ta reda på vem mannen som förgrep sig på Alice var. Men de lyckas inte och dottern vill inte prata.

Alice mår allt sämre och när Socialtjänsten kopplas in i samband med att Alice drabbas av svår anorexi blir hon inlagd på BUP-akuten. Hon slussas runt och diagnostiseras men vårdinsatserna blir korta – eller obefintliga.

– Hon har bollats runt på katastrofala placeringar. Det värsta var när hon hade varit försvunnen och flytt landet, berättar Karin.

2019 har Alice blivit efterlyst efter att hon anmälts försvunnen. Svensk polis och Interpol letar efter henne. Hon har lämnat Sverige efter att ha flytt från en man som sålt henne till sexköpare. Hon befinner sig i Prag, dit hon tagit sig via Köpenhamn. Hon har hög feber och en urinvägsinfektion som börjar bli allvarlig. När Alices pappa får veta att hon är i Tjeckien slänger han sig på ett flyg för att hämta hem sin dotter.

2019 försvinner Alice till Prag efter att ha flytt från en man. Hennes pappa flyger ner för att hämta hem sin dotter. När de landar på Arlanda igen väntar fem poliser på henne. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle. Foto: Johan Nilsson/TT NYHETSBYRÅN

När de tillsammans landar på Arlanda väntar fem poliser på Alice. De har ett LVU-beslut och kör henne i polisbil till ett Sis-hem. Alice behöver sjukhusvård, men förs först till boendet för att kroppsvisiteras. Där faller hon ihop i kramper. Väl på sjukhuset tappas hon på en liter urin och det konstateras att infektionen har rört sig upp mot njurarna.

– Efteråt stod det i tidningen att hon hade hittats välbehållen och att det inte fanns några brottsmisstankar, säger Karin. Detta trots att hon hade utsatts för sexuell tortyr. Att läsa det om sig själv utraderade Alices människovärde totalt. Hon återkommer ofta till de orden och hur de påverkade henne.

Det kan hända vem som helst

Karin säger att hon visste att Alice hade svårigheter och att hon försökte vara öppen och observant. Men att hon ändå aldrig kunde föreställa sig att dottern hade blivit utsatt för en så stor mängd övergrepp eller att hon sålde sex och använde droger.

– Det är så lätt att titta på föräldrarna till flickor som Alice, flickor som befinner sig i statens vård och som på olika sätt har farit illa och skadat sig själva, och tänka att det aldrig skulle hända bra föräldrar. Men det är helt fel.

Hon fortsätter:

– Det kan hända vem som helst. Vilken flicka som helst kan utsättas för sexuellt övergrepp i unga år, och då kan allt rasa.

Många av de flickor och unga kvinnor som Maria Andersson Vogel och hennes forskarkollegor har träffat efterfrågar traumabehandling, men ingen av dem har fått det.

– De får ingen kvalificerad vård, inget stöd. Där tycker jag att inlåsningarna blir än mer anmärkningsvärda. Det handlar om inlåsning av brottsoffer, dessutom ofta med långa placeringstider. Vi uppfyller inte vår samhälleliga plikt när det gäller dessa flickor.

”Det blir en typ av infantilisering av de här ungdomarna. De är 17 men tvingas i säng en viss tid, och gå upp en annan trots att de är lediga”, säger Maria Andersson Vogel. Foto: VILHELM STOKSTAD / KONTINENT

Maria Andersson Vogel påpekar att det kan vara livräddande i stunden att omhänderta en flicka, och att det finns enskilda situationer där man behöver låsa in en utsatt person. Men att det som inte fungerar som långsiktig lösning.

– Anledningen till att vi har kvar den här typen av institutioner är för att vi inte har något bra svar på frågan ”vad ska vi annars göra?”, menar hon.

Alice själv vet vad hon behöver för att ta sig vidare: ett jobb och vänner. En känsla av att bidra till det samhälle som hon så länge känt att hon har stått utanför.

– Jag bor i ett land där alla möjligheter finns. Jag känner mycket skuld och ånger, och jag sörjer att jag inte får vara en del av det här samhället. Men jag tror att jag kan komma tillbaka. Jag vill jobba med att hjälpa människor, jag tror att jag skulle vara bra på det. Jag är bara orolig för vad som kommer möta mig efter en eventuell fängelsedom, vem kommer vilja ta i mig då?

Det är ett trasigt system

I september fyllde Alice 21 år och därmed avslutades alla Socialtjänstens insatser som riktas till unga. Nu förväntas hon kunna klara sig själv, men efter år på institutioner vet hon inte hur.

– Det är absurt hur någon bedöms vara så farlig för sig själv att hon gång på gång blir omhändertagen med stöd av LVU, för att sedan helt plötsligt när hon blir 21 år gammal inte behöva några insatser alls. Det är inte logiskt, det är ett trasigt system, säger Karin.

Enhetschefen för IFO, individ - och familjeomsorgen, i den kommun som Alice kommer ifrån kan inte uttala sig om det enskilda fallet. Hon säger att Socialtjänsten i största möjliga mån undviker att polisen ska hämta och köra ungdomar mellan olika hem. Enhetschefen säger också att de försöker motivera ungdomar som ska fylla 21 år och som bedöms behöva fortsatt stöd att ta emot det och etablera en kontakt med vuxengruppen.

– Vi kan inte ordna boenden i form av ”vanliga lägenheter” på andra platser än i vår kommun, även om ungdomen vill exempelvis till Stockholm. Däremot brukar vi om vi är oroliga för ungdomen göra orosanmälan till vuxengruppen i den egna kommunen eller den kommun där vi bedömer att ungdomen har sin dygnsvila.

Anita har förlorat sitt enda barn Jenny. Karin blev vän med henne när de möttes i en stödgrupp för föräldrar med barn i prostitution. Hon säger att Anita är den enda som förstår vad hon går igenom. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Karin är vän med Jennys mamma Anita, de träffades i en stödgrupp för föräldrar med barn i prostitution. Karin var med Anita den kväll som samtalet kom om att Jenny hittats livlös. Samtidigt som Jennys mamma Anita förlorat sitt enda barn kämpar Karin för sitt. Hon säger att Anita är den enda som förstår vad hon går igenom.

– Anita låter mig alltid gråta, och säger att hon vet hur det känns och att hon förstår hur jag mår.

Jag har fortfarande min dotter vid liv, det har inte du

Och Karin brukar svara henne:

– Det är du som har det svårast. Jag har fortfarande min dotter vid liv, det har inte du. Du är på andra sidan gränsen, och det är inte jag. Så jag kommer aldrig förstå vad du går igenom.

Men med Alice vistas Karin ofta nära den gränsen, och det är där hon och Anita kan mötas.

– Att Alice är vid liv i dag är… jag har varit så rädd att förlora henne och jag har levt i det konstant. Jag är i daglig beredskap på att det värsta ska hända. Det är som ett lågintensivt krig där jag ringer 112, psykakuten, socialtjänsten, ja, alla jag kan få tag på.

För vem kan egentligen rädda Alice och vems ansvar är det?

Den frågan förblir obesvarad.

