EU-parlamentarikern Alice Bah Kuhnke skulle delta i ett videomöte och råkade inför EU-kollegerna bokstavligen bjuda bjuda på sig själv.

På Instagram berättar före detta kulturministern om den lättklädda händelsen som fick henne att gömma sig under skrivbordet.

”Oklädd i lägenheten”

– Dagen började med att jag, av förekomna anledningar, sprang runt mer eller mindre (mest mer) oklädd i lägenheten, skriver hon.

Alice Bah Kuhnke, hemma i sin lägenhet, gjorde sig i ordning och hade i god tid startat datorn och glömt att kameran var påslagen.

Plötsligt under all morgonbestyr fick hon höra hennes namn ropas. Och i samma veva skriver Bah Kuhnke, när hon skyndar från köket med kaffe i ena handen som skvätter, och lutar sig över datorn för att säga artighetsfraserna och testa ljudet.

Ropar ”Thank you”

– Så slog det mig att jag inte alls var klädd, skriver hon.

I ren panik kastar sig Bah Kuhnke mot golvet samtidigt som hon pratar med kollegerna och säger att hon inte behöver testa bilden.

– Jag ropar något obegripligt på engelska, typ ”Eh.. thank you.. everything is fine.. eh, I don´t need to test the picture because eh... mummel.. mummel”, skriver hon.