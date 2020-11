I måndags berättade statsminister Stefan Löfven (S) att det behöver vidtas tuffare åtgärder för att stoppa smittspridningen i Sverige.

En av dem är att maxgränsen för allmänna sammankomster begränsas till åtta personer.

Men sedan tidigare har ett serveringsförbud också föreslagits börja gälla från och med i kväll – fredagen den 20 november.

Det innebär att det blir förbjudet för restauranger och pubar att sälja alkohol mellan 22.00 och 11.00 dagen efter.

”Man måste ta sitt ansvar” säger Cecilia Wide, 51. Foto: AXEL ÖBERG

”Jag tycker det känns rimligt”

Förbudet ska gälla tills den sista februari 2021.

Expressen tog därför tempen på Stockholms uteliv under torsdagskvällen för att se hur kroglivet såg ut – den sista kvällen som stängningstiderna är sent in på småtimmarna.

– Jag tycker det känns rimligt. Man måste ta sitt ansvar och jag är nästan aldrig ute annars efter 22.00 så det påverkar inte mig så mycket. Det sätter inga käppar i hjulet för mina helgplaner precis, säger Cecilia Wide, 51, kommunikatörsdirektör.

Tre ungdomar som inte håller med om att de nya restriktionerna inte påverkar livet är Alice Andersson, 19, Leonardo Clementi, 19 och Hugo Lundberg, 19.

– Jag tycker det är kasst, faktiskt. Jag har antikroppar och borde få gå ut, säger Alice Andersson.

Leonardo Clementi, 19, Alice Andersson, 19, och Hugo Lundberg, 19, är ute för en sista "riktig" utekväll innan de nya restriktionerna. Foto: AXEL ÖBERG Det ekade tomt på Stureplan under torsdagskvällen. Foto: AXEL ÖBERG

”Vi är inte i riskgruppen”

Vännen Hugo Lundberg fortsätter.

– Jag tycker inte det är rätt. Vi är inte i riskgruppen men samtidigt är det vi som smittar de äldre. När man blir full och är påverkad håller man inte avståndet och det kan bli problem.

Leonardo Clementi tycker att ett sätt att lösa ”problemet” med att inte få dricka efter 22.00 är att helt enkelt anpassa sig.

– Det handlar bara om att gå ut tidigare faktiskt. Man får väl gå ut 17.00 eller 18.00 så får man ta det därifrån. Det är också skönt att man kommer hem tidigt, säger han.

Vad ska ni göra i kväll?

– Helt ärligt ska jag bara festa så mycket som möjligt den sista tiden man har att festa. Efter det får jag göra det som staten säger att jag ska göra, säger Hugo Lundberg.

Gustav Udd, 22, och Alex Suliman, 23, tycker att de nya restriktionerna är bra. Foto: AXEL ÖBERG

”Problematiskt”

Två killar som bestämt sig för att ta det lugnt till följd av de nya restriktionerna är studenterna Alex Suliman, 22, och Gustav Udd, 23.

– Jag kan väl säga att de nya restriktionerna är ganska bra. Många i vår umgängeskrets flockades på Spy Bar när de öppnade igen och det är problematiskt, säger Alex.

Gustav fortsätter.

– Det hindrar oss faktiskt på ett bra sätt. Folk kanske sitter hemma i större utsträckning.

Vad ska ni göra i helgen?

– Det blev lite ändrade planer. Jag skulle käkat middag med några vänner men i stället blir det att sitta hemma och spela familjespel, kanske, säger Alex Suliman.

– Ja, eller datorspel. Inga familjespel för mig, säger Gustav Udd.

Evelin Martinsson, 42, tror att de nya restriktionerna kan innebära att folk gör annat på helgen än att dricka. Foto: AXEL ÖBERG

Lugnt i hela Sverige

Evelin Martinsson, 42, tycker att de nya restriktionerna är väldigt bra och tror att det kan öppna ut för andra aktiviteter än alkoholdrickande.

– Jag själv har slutat dricka alkohol så det gör inte så mycket för mig. Jag är inte mer ute annars heller och nu när de nya restriktionerna kommer så kan människor göra andra saker. Testa andra saker än att vara ute, säger hon.

Det är inte bara i Stockholm som utelivet var stillsamt under torsdagskvällen.

Flera lokala medier runtom i Sverige vittnar om att kroglivet varit stillsamt sista kvällen innan de nya restriktionerna.

Serveringsförbud Detta gäller för Sveriges krog- och uteliv. Från och med den 20 november börjar de nya reglerna gälla. Drycker som omfattas av alkoholförbudet är spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat. Innan klockan 22.00 ska sista beställningen ha skett. Krogen, baren eller restaurangen ska stänga senast klockan 22.30 och gästerna ska ha lämnat. Förbudet gäller fram tills sista februari 2021. Källa: Regeringens hemsida. Visa mer Visa mindre

