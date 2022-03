Aleksej Navalnyjs närmaste man om Ann Linde: ”Diskvalificerad”

Han pekar på att utrikesminister Ann Linde lät sig luras av en Putintrogen bluffringare – som utgav sig för att vara just Volkov.

Kriget i Ukraina kunde ha förhindrats om västvärlden hade satt in sanktioner mot Ryssland tidigare.

Aleksej Navalnyj, 45, är Rysslands oppositionsledare och den ende politiker som på allvar kan hota Vladimir Putin – om den ryska regimen mot förmodan skulle tillåta fria val. Miljoner ryssar lyssnar till Navalnyj, han får ut 100 000-tals av sina landsmän i jättedemonstrationer.

Regimen har försökt mörda honom, nu sitter han i fängelse sedan mer än ett år och fick i förra veckan ytterligare en dom på nio år. Men även inifrån fängelset får han ut sitt budskap. Han fördömer Putin och kriget – och hans team kommer med nya avslöjanden om regimens och oligarkernas korruption.

Leonid Volkov, 41, är Navalnyjs närmaste förtrogne och hans språkrör. Han är själv politiker och var Navalnyjs stabschef i den senaste presidentvalskampanjen.

– Navalnyj är vid gott mod i fängelset. Han sig håller uppdaterad om den politiska situationen, både i Ryssland och internationellt. Han är mycket aktiv och initierar nya projekt. Han sitter inte bara och läser böcker, säger Volkov på telefon från den litauiska huvudstaden Vilnius där han befinner sig i landsflykt.

– Fängelset hindrar honom inte. Han kommunicerar med omvärlden. Vi har fortfarande vägar att nå ut trots att regimen stryper sociala medier, säger han.

Leonid Volkov är den oppositionsledaren Aleksej Navalnyjs närmaste medarbetare och var stabschef under senaste presidentvalskampanjen. Medan Navalnyj avtjänar ett långt fängelsestraff lever Volkov i exil i Litauen. Foto: STELLA PICTURES/ALAMY/ITAR-TASS

Volkov säger att Navalnyj får dagliga besök i fängelset av sina jurister. Så han får information via dem och kan också få ut sitt budskap via besökarna. Det är ”en utmaning”, men det fungerar, enligt Volkov.

Hur ser Navalnyj på den nya domen på nio år? Hur påverkar den honom?

– Han struntar fullständigt i den formella domen. ”Jag bryr mig inte”, säger han. Han vet att han är politisk fånge och att Putin kommer att hålla honom i fängelse så länge han kan utan hänsyn till juridiska formaliteter, säger Leonid Volkov.

– Navalnyjs straff är en livstidsdom. Till livets slut för en av dessa två män. Jag räknar så klart med att det blir Putin som försvinner först.

Aleksej Navalnyj (till vänster) och Leonid Volkov 2015. Foto: STELLA PICTURES/ALAMY/ITAR-TASS

Navalnyj är den ende som lyckats få ut ryska folket i massprotester. Vem kan göra det nu när han sitter i fängelse?

– Det har varit stora protester mot kriget. 15 000 har gripits, det betyder att 100 000-tals deltog. Men det mycket riskabelt för vanligt folk att demonstrera. Polisen slår till våldsamt. Man kan bli gripen, få sparken från jobbet. Det är mycket farligt.

– Att vi inte ser ännu större protester betyder inte att folk inte opponerar sig mot kriget. Majoriteten är säkerligen inte för kriget.

Hur vet du det? Er organisation brukar genomföra opinionsmätningar, går det nu?

– Vanliga mätningar är relativt otillförlitliga. Människor är rädda för att svara. Man kan få upp till 16 års fängelse för att kalla krig för krig, så traditionella mätningar är inte användbara. Men vi och andra researchgrupper har fortfarande vissa resurser vi kan använda, så vi kan få en uppfattning om vad folk tycker.

Aleksej Navalnyj under ett möte i Moskva sommaren 2013. Foto: GEERT GROOT KOERKAMP / STELLA PICTURES ALAMY Aleksej Navalnyj inför rätta i Moskva i förra veckan. Den ryske oppositionspolitikern dömdes till ytterligare nio år i fängelse ovanpå det straff han sedan tidigare avtjänar. Foto: SPUTNIK/ABACA / STELLA PICTURES Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Aleksej Navalnyj är politiker och jurist. Han leder partiet Rysslands framtid och grundade Antikorruptionsstiftelsen som kommit med en rad avslöjanden av korruption inom regimen och dess närstående oligarker.

Senast visade den att en lyxjakt i miljardklassen kunde kopplas till Vladimir Putin personligen. Avslöjandet kom samtidigt som myndigheter runtom i världen försöker lägga beslag på ryska politikers och företagares tillgångar som ett led i sanktionerna mot Ryssland.

Regimen kan inte hindra människor från att tala med varandra, person till person. Det blir som i Sovjetunionen.

Leonid Volkov förklarar att detta är ett inslag i stiftelsens nya internationella fokus, som initierats av Navalnyj från fängelset.

– Kartläggningen av den ryska elitens tillgångar utomlands är viktig. Den visar hur de i åratal har kunnat kringgå västländernas regler och gömma sina tillgångar. Putin är som många tidigare diktatorer, han gömmer sina pengar utomlands, säger han och tillägger att denna pengatvätt är ett ”hot mot internationell fred och stabilitet”.

Kommunalarbetare målar över affisch med Navalnyj i Sankt Petersburg. Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN

Från Vilnius sköter Leonid Volkov på distans rörelsens verksamhet i Ryssland liksom de sociala medier som fortfarande är tillgängliga i Ryssland, bland annat en Youtube-kanal.

Hur lever du, är du orolig för din säkerhet?

– Jag lever ett normalt liv i Vilnius, det är en trevlig stad. Jag känner mig rätt säker, men man kan ju inte vara det till 100 procent med den här ryska regimen. Jag kan inte göra så mycket, kan inte isolera hela tiden, jag har ett jobb att sköta.

Regimen har strypt de flesta sociala medier i Ryssland, hur får ni ut ert budskap?

– Youtube finns fortfarande. Också Messenger, Whatsapp och Telegram är öppna, så läget är inte desperat. När de stoppade Instagram förlorade vi 30 procent av vår publik. Det är mycket, men inte 95 procent.

”Med sanktioner tidigare kunde vi ha förhindrat kriget”, säger Leonid Volkov. Foto: JÖRG CARSTENSEN / DPA/IBL

– Den ryska propagandan är mycket effektiv, många tror på den men vi kan fortfarande påverka allmänna opinionen. Vi visar bilder från Mariupol för att visa att propagandan ljuger. Vi förklarar för människor att de måste komma ut ur sin informationsbubbla. Det är en stor utmaning, de har trott på dem hela sitt liv.

– Vi ber alla att sprida information. Regimen kan inte hindra människor från att tala med varandra, person till person. Det blir som i Sovjetunionen.

Många jämför Putin med diktatorer som Hitler och Stalin. Vad säger du om det?

– Jag vill undvika direkta jämförelser med Hitler och Stalin, det är inte fruktbart. Men om Putin inte stoppas kommer Rysslands ställning på 2000-talet att bli jämförbar med Nazitysklands på 1900-talet. Det är ett stort hot.

Med sanktioner tidigare kunde vi ha förhindrat kriget.

– Vi måste förstå hur Putin har vuxit från att vara en lokal ledare till en galen person som är säker på att han aldrig kan straffas. Han har förlorat kontakten med verkligheten, särskilt under de senaste två åren när han har isolerat sig under pandemin. En ledare för en kärnvapenmakt som har tappat kontakten med verkligheten!

Kunde västvärlden ha stoppat honom tidigare?

– Vi har hamnat där vi är eftersom västvärlden inte stoppade honom i tid. Vi och andra krävde sanktioner mot Ryssland redan för ett år sedan, men inget hände. Nu blev Putin överraskad av svaret från väst, han räknade inte med sanktioner, inte med enigheten i väst.

– Om han hade vetat vilka ekonomiska problem det skulle bli hade han tänkt sig för. Om han hade räknat med att den ryska valutareserven i väst skulle frysas, hade han förberett sig och flyttat den. Med sanktioner tidigare kunde vi ha förhindrat kriget.

Leonid Volkov är också kritisk mot att Västeuropa, främst Tyskland, satsade på gasledningen Nord Stream 2 och ökade sitt beroende av rysk energitillförsel.

– Väst gjorde ingenting, så nu får väst betala. Men Ukraina betalar ett mycket högre pris, säger han.

Den ryske bluffmakaren Lexus – som utger sig för att vara Leonid Volkov – tänder en cigarett mitt under mötet med Hans Wallmark (M), överst till höger, och Kenneth G Forslund (S), nederst till höger. Wallmark och Forslund är ledamöter i riksdagens utrikesutskott. Foto: Arne Lapidus / Youtube Lexus visar upp Navalnyj-rörelsens påstått nya symbol: en rosa anka. Foto: Arne Lapidus / Youtube Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Två kända ryska bluffmakare lurade utrikesminister Ann Linde förra året. De förde ett långt samtal med henne – och en av dem utgav sig för att vara just Leonid Volkov.

En av dem hade också ett långt videosamtal med ledamöter i riksdagens utrikesutskott – och också dessa trodde att de talade med den ryske oppositionsledaren Navalnyjs närmaste man.

Uppringarna är ryska humorister som går under artistnamnen Vovan och Lexus. De har under flera år ringt upp internationella ledare under falska premisser och sedan offentliggjort samtalen. Bluffmakarna misstänks för att samarbeta med den ryska regimen och gå Putins ärenden.

Utrikesminister Ann Linde (S). Foto: LISA MATTISSON

Efter Lindes samtal förklarade UD att utrikesministern vill ”vara öppen för kontakt och dialog med civilsamhälles representanter från olika länder. Det är olyckligt att den öppenheten utnyttjas på det här sättet”.

Jag tror Ann Linde är den högst rankade av alla offer för detta så kallade spratt

Leonid Volkov är nöjd med den svenska Rysslandspolitiken i allmänhet, men ser bluffen mot de svenska politikerna som ytterligare ett bevis på västvärldens naivitet gentemot den ryska regimen.

– Sverige stöttar högröstat mänskliga rättigheter i Ryssland och har en mycket högröstad anti-Putin-retorik. Och Sverige ses normalt inte som en säker hamn för Putins och hans vänners tillgångar, säger han.

– Men bluffen är ytterligare ett exempel på hur väst inte tog Putin på allvar. Det handlar inte om komiker utan om ryska regeringsagenter. De är inga skämtare utan en del av Kremls informations- och desinformationskrig i syfte att skrämma ledare och oss och att underminera vår trovärdighet.

– Att västliga toppledare som utrikesministrar 2021 inte klarar att kolla och dubbelkolla källor diskvalificerar dem som seriösa politiker. Det visar deras svaghet och hur oförberedda de är. Jag tror Ann Linde är den högst rankade av alla offer för detta så kallade spratt.

Leonid Volkov – här utanför polisstationen i Novosibirsk 2015 – ser inga tecken på att en kupp mot Putin är på gång. Foto: STELLA PICTURES/ALAMY/ITAR-TASS

Leonid Volkov medger att han blev överraskad av invasionen av Ukraina. Han trodde inte att Putin verkligen skulle gå till anfall.

– Jag är bland dem som sa att inget kommer att hända. Att allt är bluff och utpressning för han vet att han inte kan vinna, att det kommer att förstöra vår ekonomi.

– Men han invaderade i alla fall. Vi räknade med att han är rationell. Man kan inte förutse hur en irrationell person kommer att agera.

På frågan om hur det ska gå att få slut på kriget har Leonid Volkov inget entydigt svar.

– Jag ser inga tecken på att en kupp mot Putin är på gång. Han sparkar vissa i säkerhetsledningen, delar av eliten protesterar mer någonsin, det kan leda till instabilitet. Men Putin verkar fast besluten att fortsätta kriget, säger Volkov.

– Kriget förs på tre fronter. Den militära där Ukrainas armé kämpar, den ekonomiska med västvärldens sanktioner. Och propagandafronten, där vi kan vara effektiva om vi får ut vårt budskap, säger han.

